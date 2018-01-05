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TDP, Ekonomi Bakanlığı ve okulları ziyaret etti

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları, Ekonomi Bakanlığı ve bazı okulları ziyaret etti.

05 Ocak 2018 Cuma 18:40
TDP, Ekonomi Bakanlığı ve okulları ziyaret etti
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TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, bazı TDP milletvekili adayları , Atatürk Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Ekonomi Bakanlığı, Arabahmet İlkokulu, Gülen Yüzler Anaokulu, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu ve Atatürk Öğretmen Akademisi'ne  ziyarette bulundu. 

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bu temaslarda, “seçimler için geçmişi temiz, emeğin, alın terinin, dürüstlüğün simgesi 50 kişilik çok güçlü bir kadro oluşturduklarını” kaydetti.

Demokratik, adaletli ve ilerici bir manifesto oluşturduklarını kaydeden Özyiğit, yıllardır savundukları sosyal demokrat ve yurtsever siyaseti, bugün bir adım daha ileriye götürerek, yürütme organlarında da etkin ve güvenilir bir yönetim oluşturmanın eşiğinde olduklarına inandığını kaydetti.

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