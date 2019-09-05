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TDP, El Sen'in eylemine destek belirtti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede enerji alanına yatırımın elzem bir gereklilik olduğunu belirterek, 4’lü hükümet döneminde 4 jeneratör konusunda alınan uluslararası ihale kararının sekteye uğratılmadan hayat bulması gerektiğini kaydetti. 

05 Eylül 2019 Perşembe 16:43
TDP, El Sen'in eylemine destek belirtti

UBP-HP hükümetinin gerekenleri yapmaması halinde ülkede enerji üretim açığı yaşanacağına dikkat çeken Özyiğit, bundan dolayı da verimsiz yakıt tüketen santrallerden dolayı daha fazla yakıt gideri ve daha fazla çevresel kirlilik yaşanacağını, dahası AKSA ile yapılan ve ağır şartlar içeren sözleşmelerin çok daha ağırlarının kabul edilmek zorunda kalınacağı uyarısında bulundu. Özyiğit, “Toplum bütün bunlardan büyük maddi ve manevi kayıplara uğrayacaktır” dedi.      
TDP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Halil Hızal ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ercan Hoşkara’dan oluşan bir heyet, uyarı grevi gerçekleştiren El-Sen’e destek belirtti.      
4’lü hükümet döneminde artan enerji talebinin karşılanması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve çevre dostu bir üretim modeline geçilmesi amacı ile Bakanlar Kurulu tarafından uluslararası ihale kararı alındığını ve kararın İhale Komisyonu’na gönderildiğini anımsatan Özyiğit, UBP-HP döneminde bu kararın ısrarla ileri götürülmediğini söyledi. Bu kararda HP’li bakanların da imzası olduğunu anımsatan Özyiğit, HP’li bakanları 4 jeneratör alımı konusundaki imzalarına sadık kalmaya, UBP’yi de ülkeyi AKSA’ya muhtaç bırakacak senaryolardan vazgeçmeye çağırdı. 
“TDP’NİN DURUŞU NETTİR”
TDP olarak 4’lü koalisyon hükümeti döneminde Kıb-Tek’in yapması gereken yatırımları en kısa sürede gerçekleştirmesi gerektiği yönünde kararlı bir tutum sergilediğini, bu çerçevede dönemin Yönetim Kurulu tarafından 4 adet çift yakıtlı jeneratöre göre idari ve teknik şartnamesi hazırlanarak bakanlar kuruluna iletilen uluslararası ihaleye çıkma talebini imzaladıklarını anımsatan Özyiğit, bu duruşlarının aynen devam ettiğini, bu çerçevede 4 adet jeneratörün ihaleye çıkılıp en erken zamanda alınması için mücadele veren El Sen’e destek belirttiklerini vurguladı. 

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Anahtar Kelimeler:
TDPEl Sen
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