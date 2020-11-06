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TDP: “Gerçekleri açıklamak bu topluma olan borcunuzdur”

TDP MYK toplanarak UBP'nin Kurultayının iptal edilmesi hakkında, “Gerçekleri açıklamak bu topluma olan borcunuzdur” açıklaması yaptı.

06 Kasım 2020 Cuma 12:53
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TDP: “Gerçekleri açıklamak bu topluma olan borcunuzdur”

Toplumcu Demokrasi Partisi  (TDP) Merkez Yönetim Kurulu, Ulusal Birlik Partisi kurultayının ikinci turu öncesinde dün yaşanan gelişmelerin artık UBP’nin iç meselesi olmaktan çıkarak toplumsal bir boyut kazandığını belirterek, toplumun neler yaşandığını bilmesi, bunun için de ilgili kişilerin gerçekleri kamuoyu ile paylaşması gerektiğini vurguladı. 

Açıklamada “Yaşananları ve gerçekleri açıklamak başta Faiz Sucuoğlu olmak üzere olayın içinde bulunan tüm kişilerin topluma olan borcudur” denildi.

TDP'den yapılan açıklama şu şekilde:

“Pandemi sürecinin sürdüğü, TL’nin döviz karşısında ciddi değer kaybettiği, zamlarla hayatın daha da pahalılaştığı, binlerce işyerinin kapandığı, binlerce kişinin işsiz kaldığı bir dönemde, toplum hükümetsiz bir şekilde sorunları ile baş başa bırakılmıştır. Üstelik hükümet krizinin çözülebilmesi için UBP kurultayının beklendiği bir dönemde bu yaşananlar UBP’nin iç meselesi olmaktan çıkmış, kişisel hırslar, ihtiraslar uğruna hem yapılan müdahale daveti hem de müdahale ile demokrasi katledilmiştir. Böylesi bir dönemde topluma bunları yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur, olmamalıdır.

Son güne kadar her iki adayın da kurultay için çalışmalarını devam ettirdiği bir ortamda bir anda neden böylesi bir karar alındığını topluma açıkça anlatmak kurultayın tüm taraflarının vicdan borcudur.

Kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın. Alınan bu kararların arkasında müdahalelerin olduğu açıkça bellidir ve toplumun gözü önünde yaşanmıştır. Yaşanan gelişmelerin yanı sıra, UBP Kurultayı Divan Başkanı Zorlu Töre de “Müdahale değil, tavsiye niteliğinde görüşmeler olabilir, yapılabilir. Bunlara yanıt verecek olan Sucuoğlu ve Taçoy’dur” diyerek bunun sinyallerini vermiştir.”

Çok yakın bir zamanda Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde yaşananlar, yapılan açık ve aleni müdahaleler ortadayken, o gün bunlara ses çıkarmayanlar bugün bu yaşananlara davetiye çıkarmıştır. Geçmişte de, özellikle son Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de çok vurguladığımız gibi yine hatırlatmak isteriz; “Demokrasi Elbet Bir Gün Herkese Lazım Olur.”

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