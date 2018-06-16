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TDP “Girne’m İki Gözüm” etkinliğiyle adaylarını tanıttı

TDP Girne Belediyesi Meclis üyesi adayları için "Girne'm İki Gözüm" adlı tanıtım etkinliği düzenledi...

16 Haziran 2018 Cumartesi 16:49
TDP “Girne’m İki Gözüm” etkinliğiyle adaylarını tanıttı

: Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Belediyesi Meclis üyesi adayları için "Girne'm İki Gözüm" adlı tanıtım etkinliği düzenledi

The House'da yer alan etkinliğe, TDP Girne Belediye Meclis üyesi adaylarının yanı sıra, TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, TDP Girne İlçe Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bazı PM ve MYK üyeleri, Girne İlçesi Yönetim Kurulu üyeleri ile Girneli TDP üye ve sempatizanlar katıldı. 

TDP basın bürosuna göre, açılış konuşmasını TDP MYK üyesi Ayşe Öztabay'ın yaptığı gece, Genel Başkan Özyiğit ile İlçe Başkanı Çeler'in konuşmaları ile devam etti. 

Etkinlik, Meclis Üyesi Adayları Ziya Egemen Sencer, Rüya Yılmaz, Günay Toygar, Metin Ahmet Bali, Evren Mercimekçi, Hülya Bay, Arzu Çaydamlı, Turan Cibo, Yasemin Kavruk, Mehmet Eray Ezilmez, Sinan Gürzap, Duygu Otçuoğlu, Candan Koran, Yağmur Girgin, Fatma Ramadan ve Barış Oral'ın takdimleri ile son buldu.   

ÖZYİĞİT

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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit etkinlikteki konuşmasına, TDP olarak 24 Haziran seçimlerine yönelik Girne'de birbirinden değerli kişilerin oluşturduğu güzel bir ekiple yola çıktıklarını söyledi.ç

Özyiğit, yurdunu, ilçesini, bölgesini kalkındırmak, insan odaklı icraatlar yapmak, topluma daha iyi hizmet sunulmasına katkı koymak adına elini taşın altına koyan tüm adaylara teşekkür etti. 

ÇELER

TDP Girne İlçe Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, yürekleri Girne ile çarpan birbirinden değerli 16 adayın bir araya gelerek çok güzel bir ekip oluşturduğunu belirtti ve Girne için, ülkesi için cesaret göstererek bu yola çıkan herkese teşekkür etti. 

VAROĞLU

TDP Parti Meclisi üyesi, Girne eski milletvekillerinden Esat Varoğlu ise konuşmasında elini taşın altına koyarak aday olan tüm belediye meclis üyesi adaylarına teşekkür ederek, yüksek bir sinerjiyle çalıştıklarını kaydetti.

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