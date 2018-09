Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Güzelyurt İlçesi 6. Olağan Kongresi yapıldı.

TDP’den yapılan açıklamaya göre açılış, divanın oluşumu, saygı duruşu, Güzelyurt İlçe Başkanı Kamil Gilanlıoğluları ve Genel Sekreter Cemal Varoğlu'nun konuşması ile devam eden kongrede, faaliyet ve mali rapor oybirliğiyle onaylandı. Kongre, seçimler bölümünün ardından, dilek ve temenniler ile sona erdi.

TDP Güzelyurt İlçe Başkanlığına Metin Ertop seçilirken, İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Ali Volkan, Özdil Erdemirci, Cemal Darbaz, Çayan Volkan, Mustafa Mulla, Eşmen Hoşkara, Gülnür Özsaygın, Nazemin Gilanlıoğlu.



VAROĞLU

TDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu, konuşmasına, Güzelyurt bölgesinde sosyal demokrat hareketin öncülüğünü yapmış, çok ciddi mücadeleler vermiş başta Hakkı Alpagut, Hüseyin Malyalı ve Tahsin Mertekçi olmak üzere bugün hayatta olmayan tüm mücadele arkadaşlarını saygı ve rahmetle anarak başladı.

Kökleri 1976 yılına dayanan TDP'nin bir çok badireden geçerek, çok bedeller ödeyerek bugünlere geldiğini anımsatan Varoğlu, ilke ve değerlerinden vazgeçmeden yollarına kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

“İster muhalefet, isterse hükümette olsun TDP'nin tüm gailesinin toplum olduğunu, politikalarının temeline hep insanı aldığını” kaydeden Varoğlu, TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesiyle ortaya çıkan ekonomik kriz ve buna bağlı olarak özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi adına da hükümet ortakları ile birlikte tüm imkanları zorladıklarını ifade etti.

Hayvan üreticilerinin eyleminin de, yapılan istişareler ve ciddi çalışmalar neticesinde geçtiğimiz gün uzlaşı ile sonuçlandığını anımsatan Varoğlu, üreten kesimlerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.



"HER ŞEYİN BAŞI PLANLAMA"

Ekonomi başta olmak üzere her alanda en hayati unsurun planlama olduğunu, plan yapmadan sağlıklı bir zeminde ilerlemenin mümkün olmadığını belirten Varoğlu, "Bu ülkede yıllarca çeşitli nedenlerle maalesef planlı ekonomiye geçilmedi. Plan yapmadan kalkınma ve gelişme mümkün değildir, bu tür krizlerin yaşanması da kaçınılmazdır" dedi.

TDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu, Kıbrıs konusunun en temel sorun olduğunu, dolayısı ile en temel motivasyonlarının bu sorunun çözülmesine yönelik olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Lute'un Kıbrıs konusu ile ilgili raporunu bugünlerde sunacağını belirten Varoğlu, "Beklentimiz müzakerelerin en kısa sürede başlamasıdır, ancak ucu açık müzakerelerin yarar sağlamayacağı gerçeğinden hareketle, sonuç alıcı müzakere sürecinin erken zamanda başlamasını desteklemekteyiz. TDP olarak bizler de kalıcı federal devlet yapısının oluşturulması adına her türlü katkıyı yapmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

TDP Genel Sekreteri Varoğlu, geçmiş yönetimde görev alan kişilere teşekkür, yeni dönemde de görev alacak başkan ve yönetim kurulu üyelerine ise başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.



ERTOP

TDP Güzelyurt İlçe Başkanlığına seçilen Metin Ertop da, Güzelyurt İlçe Başkanlığı görevine getirilmesine destek veren herkese teşekkür etti.

Sol geleneğin içinde yıllarca mücadele vermiş kişiler olarak birçok tecrübe edindiklerini, ülke gerçeklerinin de farkında olduklarını belirten Ertop, bugün ülkede yaşanmakta olan ekonomik krizin de ithal olduğunu söyledi.

Kıbrıs sorununun en temel sorun olduğunun bilincinde olduklarını, zor olsa da bu sorunun çözümü yönünde canla başla uğraş vermeye devam edeceklerini belirten Ertop, gerek ekonomik kriz, gerekse de Kıbrıs konusu bağlamında topluma gereksiz vaat vermeden ve gerçekleri söyleyerek birlik beraberlik içinde hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ertop, Kıbrıs sorununun çözümü ve toplumun yapısal sorunlarının çözümü yönünde ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini de ifade etti.