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TDP, Güzelyurt ve Lefke köylerindeydi

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TDP’den yapılan açıklamaya göre ziyarette yurttaşlara TDP'nin “Katılım Vizyonu”na ilişkin bilgilerin verildi ve TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürleri dağıtıldı, sorular yanıtlandı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 14:49
TDP, Güzelyurt ve Lefke köylerindeydi
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında Doğancı, Gaziveren, Akçay, Zümrütköy ve Serhatköy’ü ziyaret etti.

TDP’den yapılan açıklamaya göre ziyarette yurttaşlara TDP'nin “Katılım Vizyonu”na ilişkin bilgilerin verildi ve TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürleri dağıtıldı, sorular yanıtlandı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ziyarette yaptığı konuşmada, ülke genelinde ekonomik anlamda ciddi bir kriz yaşandığını, bu krizden en çok etkilenen kesimlerin başında ise üreticilerin geldiğini kaydetti. 
Esnaf ve üretici korunması gerekirken, tam tersine üreticinin her geçen gün yoksullaştığını, üretimden koparılmaya çalışıldığını belirten Özyiğit, yeterli üretimin olmadığı bir ülkede, doğru yönetimlerden bahsetmenin gülünç olduğunu savundu.

Doğrudan Gelir Desteği ile ürün bedellerinin zamanında ödenmediği gibi adil bir paylaşım da yapılmadığını, hayvancılık ile çiftçilikten geçinen binlerce kişinin ciddi mağduriyet yaşadığını belirten Özyiğit,

"Bugüne kadar diğer partiler tarafından sergilendiğini iddia ettiği “üreticileri yok sayan” anlayışı reddettiklerini belirtti.
Özyiğit, “TDP bu sektörleri ayağa kaldırmakta kararlıdır, plan ve projeleri de hazırdır" dedi. 

Tarım sektörünün, ülke için en önemli üretim alanı olduğunu ve Kıbrıs sorununda olası bir çözüm durumunda dünya ticaretinde çok az rekabet potansiyeline sahip sektörlerin başında geldiğini belirten Özyiğit, Türkiye’den ülkeye gelen suyun tarımda kullanımının planlı bir şekilde yapılacağını, tarım suyunun üreticiye uygun fiyata gelmesinin sağlanacağını ifade etti. 

İktidara geldikleri taktirde, Doğrudan Gelir Desteği'ni adil bir şekilde ödeyeceklerini, alt limit olmayacağını, üst limitin ise düzenlenerek tekelleşmenin önleneceğini iddia eden Özyiğit, özellikle vergisiz akaryakıt desteğinin yanında, ülkenin en büyük avantajı olan güneşten en yüksek seviyede fayda sağlanarak, uzun vadede elektrik maliyetlerininen aza indirileceğini, Süt Endüstrisi Kurumu, Toprak Ürünleri Kurumu ile Tarım Sigortası'nın özerk bir yapıya kavuşacağını belirtti.

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