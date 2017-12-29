TDP İlk 100 günde ne yapacak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde İskele bölgesinde faaliyet gösteren Boğaz Endüstri ve Madencilik Ltd.’ye ziyarette bulundu.

Partiden verilen bilgiye göre, TDP'nin Katılım Vizyonu’na ilişkin bilgilerin paylaşıldığı ziyarette özellikle İskele-Karpaz bölgesinde yaşanan sorunlarla üretim sektörünün sıkıntıları konuşuldu.

Son 7 yılda 50’nin üzerinde işçinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen konuşmalarda, TDP’nin İş Güvenliği Yasası ve tüzüklerinin gereğini yerine getireceği belirtildi.

İŞ YASASI

Özel sektörde sendikalaşma konusuna da değinildi, TDP’nin Bağımsızlık Yolu ile hazırlayıp Mayıs 2016’da Meclis’e sunduğu ve komitede olan İş Değişiklik Yasa Önerisi'nin ilk 100 günde Meclis’ten geçirileceği kaydedildi.

Ziyarette Boğaz Endüstri ve Madencilik Ltd’nin özellikle iş sağlığı ve güvenliği konularında önemli yol aldığı, özel sektörde sendikalaşma konusunda örnek olacak çalışma içinde olduğu belirtildi.