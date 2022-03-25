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TDP, iş birliği için sol partilerle görüşmelerini tamamladı

TDP Parti Meclisi, “solda iş birliği için proaktif rol oynama” amacıyla başlattığı ziyaretlerini tamamladı.

25 Mart 2022 Cuma 18:04
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TDP, iş birliği için sol partilerle görüşmelerini tamamladı
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi, “solda iş birliği için proaktif rol oynama” amacıyla başlattığı ziyaretlerini tamamladı.

TDP Genel Başkanı Mine Atlı, Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP), Sol Hareket, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP),  Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Devrimci Komünist Birlik (DKP) ve Bağımsızlık Yolu’na gerçekleştirdikleri ziyaretlerle ilgili açıklamada bulundu.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre TDP Genel Başkanı Mine Atlı, toplumun sol siyasete çok ihtiyaç duyduğu zamanlardan geçildiğini belirterek, sağlanabilecek en geniş ittifakların peşinde olduklarını ve siyasi örgütlerle yapılacak çalışmalara paralel olarak sivil toplum ziyaretlerinin de başlayacağını belirtti.

Solda iş birliği için proaktif rol oynamanın TDP’nin asli görevi olduğunu söyleyen Atlı, “Siyaset, konuşmak kadar dinlemeyi de gerektirir. Birbirimizi, halkı dinlemek ve birlikte mücadele etmenin yollarını bulmak, bu topluma en büyük borcumuzdur” dedi.

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