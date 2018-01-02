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TDP, Lefkoşa'da yürüyüş düzenledi

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) “Sen de katıl” sloganıyla Lefkoşa'nın 3 farklı bölgesinde yürüyüş düzenledi.

02 Ocak 2018 Salı 00:32
TDP, Lefkoşa'da yürüyüş düzenledi
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Partiden verilen bilgiye göre, TDP Genel Merkezi'nde başlayan yürüyüş, Girne Kapısı, Arasta, Büyük Han, Dereboyu ve Taşkınköy Metropol yolu olarak bilinen bölgede devam etti.

Milletvekili adaylarının tanıtıcı broşürleriyle TDP Katılım Vizyonu Kitabı'nın dağıtıldığı yürüyüşlerde, TDP'nin seçim şarkısı çalındı. Yürüyüşlerde yurttaşların yeni yılı da kutlandı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, geçtiğimiz gün Mağusa'da gerçekleştirilen yürüyüşün ardından bu kez de başkentte yüzlerce yurttaşlarla buluştuklarını belirtti. Mağusa'da olduğu gibi Lefkoşa'daki yurttaşların da TDP'ye ilgi gösterdiğini ve destek verdiğini söyleyen Özyiğit, bunun kendilerini sevindirdiğini kaydetti.   

“TDP en başından yurttaşlara 'güçlü, özgür ve temiz bir gelecek sen de katıl' çağırısı yaptı. Bu çağrı karşılıksız kalmadı” diyen Cemal Özyiğit, “TDP yürüyor, halkımızın desteği ve katılımı ise her geçen gün büyüyor. TDP olarak güçlü, temiz, özgür bir gelecek için yoldayız ve biz hazırız. Kıbrıs Türk halkının 7 Ocak'ta güçlü bir katılımla sandığa giderek cevabını vereceğine yürekten inanmaktayız" şeklinde konuştu.

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