TDP milletvekili adayları, Basın Sen’i ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bir ülkedeki demokrasi anlayışının en önemli göstergelerinin başında o ülkedeki basın özgürlüğü anlayışı geldiğini, basının haber alma ve yayma özgürlüğü bulunduğu ülkelerdeki demokrasi anlayışının da gelişmiş olduğunu vurguladı. Özyiğit, etik kurallara uygun, objektif bakış açısı ile her kesime hitap eden şekilde yayın yapan medya kuruluşlarını taktir ettiklerini belirtti.

TDP milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Basın Sen’i ziyaret etti. Seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunulan görüşmede özellikle basın emekçilerinin yaşadığı sorunlar konuşuldu, TDP’nin konuya ilişkin vizyonu aktarıldı.

Basın özgürlüğünü insanların haber alma hakkını, çoğulcu demokrasinin olmazsa olmazı olarak değerlendirdiklerini belirten Özyiğit, TDP’nin, ulusal medyanın kurumsallaşması için devlete düşen görevlerin bilincinde olarak barış gazeteciliğinin kök salmasına özel önem vermekte olduğunu kaydetti. Özyiğit, Basının verdiği hizmet ile kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlarken, siyasal, sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağladığını, TDP'nin de basının toplumsal fayda çerçevesinde sorunlarının çözülmesini demokrasinin vazgeçilmezi olan çoğulculuk ve çok seslilik çerçevesinde değerlendirdiğini kaydetti.

ÇELER: “BASIN SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARA SOSYAL GÜVENLİK DESTEĞİ”

TDP Milletvekili ve milletvekili adayı Zeki Çeler de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde basına yönelik açılımlar yapıldığını aktararak Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle, basın sektöründe çalışanlara sosyal güvenlik desteği verilmesi yönünde düzenleme yapıldığını anımsattı.

Çeler, yapılan uygulamayla birlikte basın emekçilerinin sosyal güvenlik yatırımlarının güvence altına alındığını, Basın İş Yasası’nın uygulamasında da ileri adımlar atılarak Toplu İş Sözleşmelerinin imzalanmasıyla birlikte basın sektöründe sendikalaşmanın sağlandığını kaydetti. Çeler, bu bağlamda toplamda 12 basın kuruluşu ile toplu iş sözleşmesi imzalandığını ifade etti.

Basın Sen Başkanı Ali Kişmir de konuşmasında Kıbrıs’ta barış ve çözüm mücadelesinde ortak paydada buluştukları Toplumcu Demokrasi Partisi’ne seçimlerde başarılar dileyerek, “Dün olduğu gibi bugün de yarın da bu alanda omuz omuza mücadele vereceğimize inancımız tamdır” dedi.

Kişmir, 4’lü hükümet döneminde TDP’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki performansı ve bu performansa dayalı olarak basın emekçilerinin yıllardır çözülemeyen sosyal hak ve sorunlarının çözülmesinin emek mücadelesinde TDP’yi öne çıkaran en önemli unsur olduğunu vurguladı.

Ali Kişmir, Çeler’in döneminde başlatılan çalışmalar çerçevesinde ve yaratılan güven neticesinin getirisi olarak yarın 13. Toplu İş Sözleşmesini imzalayacaklarını da duyurarak, bundan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Barış ve emek mücadelesinde aynı yolu yürüdükleri siyasi partilerin güçlü olmasının kendilerinin de daha güçlü olması anlamına geldiğine vurgu yapan Kişmir, mevcut rejimin ve sistemin değişmesi için TDP’den kararlı bir duruş ortaya koyma beklentisinde olduklarını ifade etti.