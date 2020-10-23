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TDP Milletvekilleri ve bazı CTP'li vekiller Ersin Tatar’ın Meclis’teki ant içme törenine katılmadı

TDP’li Milletvekilleri, Ersin Tatar’ın Meclis’teki ant içme törenine katılmayacağını duyurdu. Öte yandan bazı CTP’li vekillerin de törene katılmadığı gözlemlendi...

23 Ekim 2020 Cuma 15:08
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TDP Milletvekilleri ve bazı CTP'li vekiller Ersin Tatar’ın Meclis’teki ant içme törenine katılmadı

Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ın Cumhuriyet Meclisi’ndeki ant içme töreni gerçekleşti

Törenden hemen önce, Toplumcu Demokrasi Partisi’nden yazılı bir açıklama yapıldı ve TDP’li Milletvekilleri’nin, “Kıbrıs Türk demokrasisine darbe vurulduğu” ve “darbe vuranların himayesinde düzenleneceği” gerekçeleriyle katılmayacakları duyuruldu.

BAZI CTP’Lİ VEKİLLER DE KATILMADI

Öte yandan bazı CTP’li vekillerin de törene katılmadığı gözlemlendi.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde özellikle demokrasimizin işleyişi ile ilgili yaşananlar maalesef hangi görüşte olursa olsun toplumumuzun büyük bir kesiminde çok ciddi bir huzursuzluk yaratmıştır. Halkın karar alma iradesini farklı yöntemlerle etkilemeye çalışan girişimler aylarca gizliden, ama son haftalarda herkesin gözü önünde yaşanmıştır.

Gerek Türkiye’den gelen milletvekilleri gerekse de Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri tarafından, toplumun farklı kesim ve kurumlarına yönelik hem ödül, hem ceza baskısıyla ciddi bir kitlenin karar alma süreçleri manipüle edilmiştir.

Bu müdahaleleri kabullenmemiz, içselleştirmemiz ve saygı duymamız mümkün değildir. Bu topraklarda yaşayan ve geleceğini bu topraklarda gören tüm insanlarımızla aynı kaderi paylaşıyoruz ve paylaşacağız. Kendi özgün değerlerimizi koruyarak, sosyal ve ekonomik gelişimimizi sağlayabilmek için kendi kendimizi yönetmeyi başarmak zorundayız.

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı ve hukuki sonuç haline gelen sandık sonucu bir gerçeklik olarak önümüzde dursa dahi; tarafsızlığını yitirerek seçime müdahil olanları, bu uğurda yaptıklarını ve yapılanlara sesiz kalanları veya işbirlikçisi haline gelenleri kabul etmemiz, bunu içselleştirme ve sessiz kalmamız mümkün değildir.

Tüm bu yaşananlar doğrultusunda, seçim sürecinde tarafsız olması ve Kıbrıs Türk demokrasisine saygı duyması gerekirken, tam aksine Kıbrıs Türk demokrasisine darbe vuranların himayesinde düzenlenecek yemin törenine katılmamız mümkün değildir. TDP olarak Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenecek yemin törenine Partimiz milletvekilleri nezdinde katılmayacağımızı değerli halkımıza saygıyla duyururuz.”

KIBRIS POSTASI

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