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TDP Parti Meclisi 4’lü koalisyon için “evet” dedi

Toplumcu Demokrasi Partisi Parti Meclisi, CTP, HP, TDP ve DP’nin oluşturacağı 4’lü koalisyon için “evet” kararı aldı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 00:14
TDP Parti Meclisi 4’lü koalisyon için “evet” dedi
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Tuğçe Ülkü Aydın

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın TDP’de olacağını açıkladı.

Bugün saat 18.00 sıralarında TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit başkanlığında yapılan TDP Parti Meclisi toplantısı sona erdi. 

Dörtlü koalisyon kurma çalışmalarıyla ilgili karar almak üzere yapılan ve yaklaşık yarım saat süren toplantıda, 41 üye, oy birliğiyle dörtlü koalisyona “evet”  dedi.

Toplantı sonrasında basına açıklama yapan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, karar için toplumu 24 saat beklettiklerine işaret ederek, toplumun çok kritik günlerden geçtiği, güvenlikle ilgili endişelerin bulunduğu bir ortamda bir hükümet sorunun da gündeme geldiğini söyledi.

4 partinin son derece iyi niyetle bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Özyiğit, seçimden sonra yaşanan süreci ve hükümet kurma çalışmalarını anımsattı.   

Hükümet kurma çalışmalarında sona gelindiğine işaret eden Özyiğit, 4 parti olarak yürüttükleri çalışmalarda sona gelindiğini, diğer partilerin 4’lü koalisyona dün akşam “evet” dediğini, kendilerinin ise bugün yapılan toplantıda “evet” dediğini kaydetti.

Özyiğit şöyle devam etti: “Bu ülkenin özlediği beklediği yapısal reformları yapmak, bu ülkede yapanın yanına, yediğinin yanına kar kalmayacağı bir düzen oluşturmak, soruşturmaların, kovuşturmaların başlayacağı, yolsuzlukların üzerine gidileceği ve ülkenin gerçek anlamda özlediği beklediği bir icraat hükümetini kurmak için TDP oy birliği ile 4’lü koalisyona evet kararı çıkardı, ülkemize halkımıza hayırlı olsun.”

Özyiğit, bundan sonraki aşamada hükümet çalışmalarını sürdürüp, kısa sürede sonlandırmak, hükümet protokolünü ve hükümet  programını hazırlamak için çalışmaları hızla yapacaklarını kaydetti.

Bir soru üzerine Özyiğit, 4’lü koalisyon hükümeti için bu akşam parti başkanlarının bir araya geleceğini de açıkladı.

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