TDP PM'ye tavsiye götürülecek

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi yarın akşam toplanacak.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında gerçekleşecek olan toplantı Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) binasında saat 19.00'da başlayacak. Toplantıda, 7 Ocak'ta gerçekleştirilen erken seçimler ile olası hükümet modelleri değerlendirilecek.

Dün akşam toplanan TDP Merkez Yönetim Kurulu, 7 Ocak erken genel seçimleri sonrası oluşan tabloda, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile herhangi bir hükümet görüşmesi gerçekleştirilmemesi yönünde TDP Parti Meclisine tavsiye götürme kararı almıştı.