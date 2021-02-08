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TDP: “TEDARİKÇİLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ YENİDEN DÜZENLENMELİ”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın, Bakanlar Kurulu kararıyla açık bırakılan işletme tedarikçilerinin çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

08 Şubat 2021 Pazartesi 14:12
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TDP: “TEDARİKÇİLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ YENİDEN DÜZENLENMELİ”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın, Bakanlar Kurulu kararıyla açık bırakılan işletme tedarikçilerinin çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Yalçın, yazılı açıklamasında marketlerin çalışma saatlerinin 08.00-17.00; tedarikçi firmaların çalışma saatlerinin ise 17.00-08.00 olarak belirlendiğini, bu durumun ise hem market sahiplerini hem de tedarikçi firmaları zora soktuğunu söyledi.

Bu durumda hem market sahiplerinin hem de tedarikçi firmaların çok geç saatlere kadar çalışmak zorunda bırakıldığını söyleyen Yalçın, tedarikçilerin yoğun tempo içerisinde gece geç saatlerde yollarda olmalarının da risk yarattığını belirtti.

“Bünyesinde birçok çalışanı olan şirketlerle, mahalle bakkalları ile offlicence’lar bir tutuldu” diyen Yalçın, tedarikçilerin bekleneceği gibi önceliğini büyük şirketlere verdiğini ve daha küçük şirketlerin mağduriyet yaşadığını kaydetti.

Marketlerde tedarikçi firmaların ürünlerini genellikle ayrı kapıdan ayrı personelle depolara teslim ettiğini, müşterilerin ise ayrı kapıları kullandıklarını belirten Yalçın, market çalışma saatleri ile tedarikçilerin çalışma saatlerinin aynı olmasının sorun teşkil etmeyeceğini ifade etti.

Yalçın, marketlerin çalışma saatlerinin artırılmasının da yoğunluğun önlenmesi adına faydalı olabileceğini de söyledi.

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