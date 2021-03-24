TDP VE AKEL HEYETLERİ GÖRÜŞTÜ

Görüşmede, Genel Sekreter Halil Hızal, Milletvekili Zeki Çeler, Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın ile AKEL heyeti üyeleri Marina Savva, Toumazis Tsielepis, Savvas Christoforou da hazır bulundu.

TDP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre TDP Lefkoşa İlçe Merkezi’nde saat 12.00’da başlayan ve yaklaşık bir saat süren görüşmede, Nisan ayı sonunda yapılması planlanan beş artı BM toplantısı ile aşı ve hellim konuları ele alındı. Görüşme sonrasında iki parti lideri basına açıklamada bulundu.

ÖZYİĞİT: "ORTAK GÖRÜŞÜMÜZ FEDERASYON"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve ekibiyle birlikte samimi ve yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, iki partinin görüşme trafiği ile iş birliğinin önümüzdeki dönemde de artarak süreceğini belirtti.

Kıbrıs konusu bağlamında önemli bir dönüm noktasında olduklarını belirten Özyiğit, böylesi dönemde federal çözüm yanlısı partilerin, örgütlerin adanın yeniden birleştirilmesi çabalarına odaklanarak çalışmalarını yoğunlaştırmasının önemine vurgu yaptı. AKEL ile yaptıkları görüşmenin bu açıdan önemli olduğunu belirten Özyiğit, TDP ile AKEL’in iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüm yönünde ortak bir anlayışa sahip olduklarını belirtti.

Crans Montana’da çok yaklaşılmasına rağmen çözüme ulaşılamadığını, durgunluk döneminin ardından 2019 yılında Berlin’de gerçekleştirilen zirvede ortaya çıkan metin ve uzlaşının ise gelecek açısından umut verici olduğunu belirten Özyiğit, 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecek 5’li görüşmenin de çözüme katkı koyar nitelikte olması temennisinde bulundu.

Kıbrıs’ta en mümkün ve en gerçekçi çözüm şeklinin, tarafların üzerinde uzlaştığı, BM parametrelerine girmiş bir olgu olan federasyon tezi olduğunu kaydeden Özyiğit, içinde bulunulan süreçte yapılması gerekenin Berlin Zirvesinde ortaya çıkan ve siyasi eşitlik, dönüşümlü başkanlık ve kararlara etkin katılımı da içeren, iki bölgeli, iki toplumlu federal çözüm temelinde, 11 Şubat 2014’te Eroğlu ve Anastasiadis tarafından imzalanan belge ve 30 Haziran tarihli Guterres çerçevesi temelinde müzakerelere başlamak olduğunu ifade etti.

Özyiğit, Cenevre’den olumlu sonuçlar çıkıp yeni bir müzakere sürecinin başlaması için adadaki tüm çözüm ve barış yanlılarının iş birliğini sıklaştırarak ortak etkinliklerle liderlere baskı unsuru olmaları gerektiğini kaydetti.

AŞI İÇİN AKEL’DEN GİRİŞİM TALEBİ

Toplantıda aşı konusunun da görüşüldüğünü ve AB’den temin edilen aşıların Kıbrıs Türk halkına verilme oranının yetersiz olduğunu belirten Özyiğit, bu konuda AKEL’den girişimde bulunmasını talep ettiklerini söyledi.

26 Nisan’da Avrupa Birliği’nde oylaması yapılacak hellimin tescili konusunda ise AKEL’in Avrupa Parlamentosu milletvekili Niyazi Kızılyürek’in yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Özyiğit, bu konudaki desteklerinin sürmesi arzusunda olduklarını kaydetti.

KİPRİANU: "ORTAK YURDUMUZU YENİDEN BİRLEŞTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da konuşmasına oldukça verimli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirttiği TDP lideri Özyiğit ve heyetine teşekkür ederek başladı.

Cenevre görüşmesinin sonuçlarının tüm Kıbrıslıların kaderini ve geleceğini belirleyecek nitelikte ve önemde olduğuna dikkat çeken Kiprianu, “Ortak yurdumuzu yeniden birleştirmek umudunu canlı tutabilmek için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların üzerinde uzlaştıkları tek çözüm modelinin BM parametrelerinde de belirtildiği gibi siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu Federal çözüm olduğunu belirten Kiprianu, “Bunun olabilmesi için Türkiye ve Sayın Tatar’ın kabul edilemez taleplerinden vazgeçmesi, Sayın Anastasidis’in de iki bölgeli, iki toplumlu federal çözümde tutarlı olması gerek” diye konuştu.

Anastasiadis’e inisiyatifler üstlenmesi çağrısında bulunduklarını belirten Kiprianu, Türkiye ile Tatar’ın da bugüne kadar iki toplumun üzerinde anlaşmaya vardığı yegane zemin olan BM kararlarında da belirtildiği şekilde siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu federasyon zemini temelinde müzakerelerin yeniden başlamasının yolunu açması çağrısında bulundu.

TDP ile Cenevre buluşması öncesinde iki toplumdaki tüm çözüm yanlılarının iki lidere çözüm yönünde hareket etmeleri adına güçlü bir mesaj verilmesi yönünde ortak bir görüşleri olduğunu belirten Kiprianu, “Kıbrıs ve Kıbrıs halkı bölünemez ve yeniden birleşmelidir” dedi.

Aşı konusunda TDP heyetinin görüşlerini Anastasidis’e ileteceklerini belirten Kiprianu, hellim konusunun Avrupa Parlamentosu’nda