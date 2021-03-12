TDP VE DİSİ HEYETLERİ GÖRÜŞTÜ

Görüşmede, TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, TDP Milletvekili Zeki Çeler, TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın ile DİSİ heyeti üyeleri Charalambos Stavrides ile Giorgiou Georgou da hazır bulundu.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TDP Lefkoşa İlçe Merkezi’nde yaklaşık bir saat süren görüşmede, “Kıbrıs konusu, nisan ayı sonunda yapılması planlanan beş artı BM toplantısı ve aşı konuları” ele alındı. Görüşme sonrasında iki parti başkanı basına açıklamada bulundu.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DİSİ Genel Başkanı Averof Neofitu ve ekibiyle birlikte samimi ve yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, iki partinin görüşme trafiği ile iş birliğinin önümüzdeki dönemde de artarak süreceğini belirtti.

Crans Montana’da çok yaklaşılmasına rağmen çözüme ulaşılamadığını, durgunluk döneminin ardından 2019 yılında Berlin’de gerçekleştirilen zirvede ortaya çıkan metin ve uzlaşının ise gelecek açısından umut verici olduğunu belirten Özyiğit, Kıbrıs Türk halkının federal çözüm istencinin değişmediğini vurguladı.

Ekim ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin “2 devletli çözüm politikasını” ortaya koyduğunu, ancak BM ve ilgili tüm tarafların BM parametreleri çerçevesinde çözüme vurgu yaptıklarını anımsatan Özyiğit, TDP olarak kendilerinin de “federasyonun” en makul en gerçekçi çözüm modeli olduğunu savunduklarını kaydetti.

TDP ile DİSİ’nin iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüm yönünde ortak bir anlayışa sahip olduklarını belirten Özyiğit, Averof Neofitu’nun son dönemlerde siyasi eşitlik kavramını ısrarla vurgulamasının önemine vurgu yaptı.

Görüşmede aşı konusunun da görüşüldüğünü belirten Özyiğit, AB’den temin edilen aşıların Kıbrıs Türk halkına verilme oranının yetersiz olduğunu belirterek, bu konuda DİSİ’den girişimde bulunmasını talep ettiklerini dile getirdi.

NEOFİTU

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise Kıbrıs Türk siyasi partilere başlattıkları ziyaretler çerçevesine bugün de TDP ile görüştüklerini belirterek, TDP heyeti ile her zaman olduğu gibi oldukça samimi ve yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kıbrıs’ın artık bölünmüş kalmaması gerektiğini, iki devletli çözümün de mümkün olmadığını belirten Neofitu, ortak hedeflerinin aynı olduğunu, Kıbrıs’ın iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüme ulaşmak adına birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.