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TDP’de aday sıralaması belli oldu

TDP’li üyeler dün, aday belirleme ve sıralama için sandık başına gitmişti..

27 Kasım 2017 Pazartesi 10:15
TDP’de aday sıralaması belli oldu
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Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 7 Ocak 2018’de yapılacak erken genel seçime katılacak 50 milletvekili ve oy pusulasındaki sıraları belli oldu.

TDP üyeleri, dün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda adayların belirlenmesi ve sıralanması için oy kullandı.

Seçim ve sıralama sonucunda Güzelyurt’taki aday adaylarından biri liste dışında kalırken öteki ilçelerde yeter sayıda aday adayı olduğu için sadece sıralama yapıldı.

Saat 10.00’da başlayan ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in de konuşma yaptığı toplantıda, üyeler saat 18.00’e kadar oy kullandı. Ardından sayıma geçildi ve sonuçlar gece yarısı belli oldu.

LEFKOŞA

1- Cemal Gürsel Özyiğit (Genel Başkan)

2- Asım İdris

3- Dr. Suphi Hüdaoğlu

4- Dr. Hıvsiye Özlem Gürkut (Kontenjan)

5- Dr. Halil Hızal (Kontenjan)

6- Boysan Boyra

7- Çelen Çağansoy

8- Evrim Hınçal

9- Barış Erkmen

10- Mine Atlı

11- Mustafa Erk

12- Tekin Birinci

13- Adnan Eraslan

14- Ediz Tuncel

15- Bülent Kılıçoğlu

16- Dağdoğan Sadrazam

MAĞUSA

1- Hüseyin Angolemli

2- Yeşim Dede

3- Mürüde Çelikağ (Kontenjan)

4- Ece Balcı

5- Ercan Hoşkara

6- Barış Başel (Kontenjan)

7- Yasemin Çobanoğlu

8- Ahmet Denizer

9- Taçam Gökbörü

10- İlknur Işıl Türkmen

11- Ümit Karagözlü

12- Ümit Emin

13- Seyit Ahmet Güler

GİRNE

1- Zeki Çeler

2- Ayşe Öztabay

3- İlkşen Varoğlu Atik (Kontenjan)

4- Zafer Hüray (Kontenjan)

5- Meral Başkal

6- Ziya Egemen Sencer

7- Sibel Karaca

8- Faize Sertel

9- Hamide Dağkıranlar

10- Elmas Tokay

İSKELE

1- Cemaliye Soğancı

2- Salim Özbolat (Kontenjan)

3- Erkut Yılmabaşar

4- Yaşar Gündeğer

5- Hasan Bilgehan

GÜZELYURT

1- Kamil Gilanlıoğulları

2- Neşe Ertok (Kontenjan)

3- Adnan Kemal İşbilir

4- Metin Ertop

LEFKE

1- Orhun Karagözlü

2- Cem Kızılgök

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Son Güncelleme: 27.11.2017 11:15
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