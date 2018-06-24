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TDP’de heyecanlı bekleyiş sürüyor

Harmancı TDP Genel Merkezi’ne geldi. Harmancı’yı coşkulu bir kalabalık alkışlarla karşıladı.

24 Haziran 2018 Pazar 20:14
TDP’de heyecanlı bekleyiş sürüyor

Doğuş Özokutan

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı, TDP Başkan adayı Mehmet Harmancı TDP Genel Merkezi’ne geldi. Harmancı’yı coşkulu bir kalabalık alkışlarla karşıladı. 

Yerel seçimlerde oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların açılmaya başlamasının ardından Toplumcu Demokrasi Partisi’nde (TDP) heyecanlı bekleyiş sürüyor. 

TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’in ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı TDP Milletvekili Zeki Çeler de seçim sonuçlarını takip etmek üzere TDP Parti Genel Merkezi’ne geldi. 

Çeler’in ardından Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı, TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı da Genel Merkez’e ulaştı.

Harmancı’yı coşkulu bir kalabalık alkışlarla karşıladı. Mehmet Harmancı’nın şu anda basına açıklama yapmasının beklenmediği kaydedildi.

TDP’nin belediye meclis üyesi adayları ve partililer de Genel Merkez’de seçim sonuçlarını izliyor.

HARMANCI’NIN KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla TDP Genel Merkezi’nde kutlamalar başladı. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı, TDP LTB Başkan Adayı Mehmet Harmancı’nın kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

Bu arada CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman da kısa süre önce TDP Genel Merkezi’ne ulaştı.

Erhürman "birlik, mücadele, dayanışma" sloganlarıyla karşılandı.

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Son Güncelleme: 24.06.2018 21:19
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