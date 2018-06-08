TDP’den Birol Karaman’a zeytin fidanı

Görüşmeye, parti ilçe yönetimleri ile Belediye Meclis Üyesi adayları da eşlik etti. İşbirliğinin öneminin vurgulandığı görüşmede, Birol Karaman’a “demokrasi fidanımız uğurlu gelsin” notuyla zeytin fidanı hediye edildi.

KARAMAN: GİRNE İÇİN TEMİZ SİYASET

TDP ile barış ve demokrasi yolunda geçmişten beri bir yol yürüdüklerini hatırlatan CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman, aynı yürüyüşü son dönemlerde Girne için de yaptıklarını ifade etti. Karaman, “bizim için esas olan samimiyettir. Yol arkadaşlarınızın desteğini ve gücünü yanınızda, kalbinizde hissediyor; gözlerinde o ışıltıyı görüyorsanız başka bir şeye ihtiyacınız yoktur” dedi. Seçim süresince gerek siyasi partilere gerekse de sivil toplum örgütlerine çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını söyleyen Karaman, artık siyasetin de değişmesi gerektiğini, kimseyi kişisel bir noktadan suçlamadan siyaset üretme amacında olduklarını belirterek, “Girne’de hoşgörü, işbirliği ve samimiyet ortamının şimdiden yaratılması önemlidir. Her ne kadar son günlerde rakip arkadaşlarımız propaganda döneminin büyüsüne kapılarak, bazı kötüleyici faaliyetlerde bulunmaya başladılarsa da biz buna yanıt vermeme niyetindeyiz” dedi. İşbirliğinin öneminin altını çizen Karaman, “halkımız takdir eder de 25 Haziran sabahı CTP ve TDP kadroları güçlü bir biçimde belediye meclisinde yer alırsa bu hepimiz için bir kazanım olacak” dedi. Karaman, “bugün Girne’de yaşanan sorunlar; yönetimlerin yarattığı, onların ürettiği sorunlardır. Ben elbirliği ile bu sorunları süratle aşabileceğimize inanıyorum” dedi.

ÖZYİĞİT: BARIŞ İÇİN DEMOKRASİ İÇİN BİRLİKTE YÜRÜYORUZ

“Bir değişimin ve dönüşümün arifesindeyiz” diyen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, Lefkoşa’da CTP ile iş ve güç birliği içinde olduklarını anımsatarak, CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman’la bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özyiğit, “barış için demokrasi için birlikte yürüyoruz. Bu birlikteliğin toplumun diğer katmanlarına da ulaşması hepimizin arzusu” dedi. Kentteki çarpık yapılaşmaya dikkat çeken Özyiğit, çok önceden atılması gereken adımların atılmadığına işaret ederek, “imar planı zorlamalarla yürürlüğe girdi. Bunda aralarında Birol Karaman’ın ve bizim arkadaşlarımızın da bulunduğu Girne İnisiyatifi’nin verdiği mücadelenin yadsınamaz yeri ve önemi vardır” dedi. 24 Haziran seçimlerinin Girne ve ülke için hayırlı olmasını dileyen Özyiğit konuşmasını şöyle sürdürdü:

“El birliğiyle Girne hak ettiği değeri bulmalı. Çevrenin de korunacağı imar planlarıyla, ekolojik dengenin korunması, deniziyle dağıyla bir bütün halinde Kuzey sahil şeridimizin yaşanır bir belde olması hepimizin öncelikli hedefidir. Dilerim Girne kazansın, ülke kazansın”.

"DEMOKRASİ FİDANI UĞUR GETİRSİN"

Konuşmaların ardından TDP Girne İlçe Yönetimi Birol Karaman’a “demokrasi fidanımız uğurlu gelsin” notuyla bir adet zeytin fidanı hediye etti. TDP yöneticileri ve meclis üyesi adayları seçim sonrasında zeytin fidanını Karaman ile birlikte Girne’nin en güzel yerine dikmek istediklerini belirtti.