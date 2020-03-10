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Tebrikler Les Ambassadeurs…

En güvenilir otel Les Ambassadeurs…

10 Mart 2020 Salı 17:57
2789 Okunma
Tebrikler Les Ambassadeurs…

Ülkemizin en önemli turizm işletmelerinden biri olan Les Ambassadeurs Otel & Casino müşterilerinin güvenliği için en son teknoloji ile donatılmış termal kamera sistemi kurdu…              

Otele ve casinoya girişler kontrol altında… Korona Virüsüne karşı güvenlik ve hijyen önlemlerini en üst seviyede tutuyor

Ülkemizin önde gelen turizm işletmelerinden biri olan Les Ambassadeurs Otel & Casino’da sağlık ve virüse karşı alınan önlemler en üst seviyede uygulanıyor…

Hem otel hem de Casino girişlerine kurulan cihazlardan ve alınan güvenlik önlemlerinden otel müşterileri çok memnun kaldı…                                             

Otel ve diğer hizmet birimlerinin girişlerine termal kamera koyan Les Ambassadeurs yönetimi, sağlık personeli ve ekipmanları ile müşterilerinin virüse karşı korunabilmeleri için tüm tedbirleri kapsamlı bir şekilde almış durumda…

Son Güncelleme: 10.03.2020 19:03
Anahtar Kelimeler:
Les AmbassadeursCoronaKORONAKoronavirüs
Yorumlar
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vedia a 2020-03-10 18:07:12

Ahlaksızlıkta son nokta.. Kendin çal kendin oyna. Gazete senin kumarhane senin.. Översin tabii kendi kumarhaneni, ahlaksız gazetecilik örneğisin gundemkibris. Bol bol lez casino reklamı yapmandan belliydi zeten.

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Atakan 2020-03-10 18:12:22

Kurulan cihaz ?? Ulen baari drone dan sökseydiniz o termal kamerayı da öyle görüntü verseydiniz gazetecilere..

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Reşat TAŞ 2020-03-10 18:37:47

Halil abi,tam anlamiyla dört dörtlük bir işletmeci, tebrik ederim,InşAllah hiç bir Vatandaşa bir şey olmadan bu virüs denen hastalık biter

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Alp 2020-03-10 18:07:57

Tebrikler Les Ambassadeurs

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