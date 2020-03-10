Ülkemizin en önemli turizm işletmelerinden biri olan Les Ambassadeurs Otel & Casino müşterilerinin güvenliği için en son teknoloji ile donatılmış termal kamera sistemi kurdu…
Otele ve casinoya girişler kontrol altında… Korona Virüsüne karşı güvenlik ve hijyen önlemlerini en üst seviyede tutuyor
Ülkemizin önde gelen turizm işletmelerinden biri olan Les Ambassadeurs Otel & Casino’da sağlık ve virüse karşı alınan önlemler en üst seviyede uygulanıyor…
Hem otel hem de Casino girişlerine kurulan cihazlardan ve alınan güvenlik önlemlerinden otel müşterileri çok memnun kaldı…
Otel ve diğer hizmet birimlerinin girişlerine termal kamera koyan Les Ambassadeurs yönetimi, sağlık personeli ve ekipmanları ile müşterilerinin virüse karşı korunabilmeleri için tüm tedbirleri kapsamlı bir şekilde almış durumda…
Ahlaksızlıkta son nokta.. Kendin çal kendin oyna. Gazete senin kumarhane senin.. Översin tabii kendi kumarhaneni, ahlaksız gazetecilik örneğisin gundemkibris. Bol bol lez casino reklamı yapmandan belliydi zeten.
Kurulan cihaz ?? Ulen baari drone dan sökseydiniz o termal kamerayı da öyle görüntü verseydiniz gazetecilere..
Halil abi,tam anlamiyla dört dörtlük bir işletmeci, tebrik ederim,InşAllah hiç bir Vatandaşa bir şey olmadan bu virüs denen hastalık biter
Tebrikler Les Ambassadeurs