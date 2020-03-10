Tebrikler Les Ambassadeurs…

Ülkemizin en önemli turizm işletmelerinden biri olan Les Ambassadeurs Otel & Casino müşterilerinin güvenliği için en son teknoloji ile donatılmış termal kamera sistemi kurdu…

Otele ve casinoya girişler kontrol altında… Korona Virüsüne karşı güvenlik ve hijyen önlemlerini en üst seviyede tutuyor

Ülkemizin önde gelen turizm işletmelerinden biri olan Les Ambassadeurs Otel & Casino’da sağlık ve virüse karşı alınan önlemler en üst seviyede uygulanıyor…

Hem otel hem de Casino girişlerine kurulan cihazlardan ve alınan güvenlik önlemlerinden otel müşterileri çok memnun kaldı…

Otel ve diğer hizmet birimlerinin girişlerine termal kamera koyan Les Ambassadeurs yönetimi, sağlık personeli ve ekipmanları ile müşterilerinin virüse karşı korunabilmeleri için tüm tedbirleri kapsamlı bir şekilde almış durumda…