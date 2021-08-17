Tebrikler Sayın Saner…

Son 12 gündür Girne’ye kuşbakışı bakan araziye yapılan kooperatif inşaatını yakinen takip eden isimlerden birisiydim…

Herkes gibi bende bu olayı inşaatın başlamasıyla öğrendim…

Bir de şans eseri tam evimin manzarası bu inşaat bakmasın mı?

Her gün o ağaçların kesilmesine, o arazinin tıraşlanmasına şahit oldum…

Hem de Antalya’mın, Türkiye’min ormanları cayır cayır yanarken…

Dünyanın her neresinde olursa olsun tek bir ağaç değil yanmak, susuzluktan dahi kurusa kalbimde acı hissederim…

Tek bir hayvanın canı yansa benim de canım yanar…

Girne’nin en değerli arazilerinden birinde yapılan bu doğa katliamını da her gün görmek canımı yaktı…

Bu olayın basına yansımasının ardından çevre ve sivil toplum örgütleri hemen harekete geçti inşaatı durdurmak için…

Ve başarılı oldular…

Mahkemeden ara emri kararı çıktı…

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Tabi bu olayın ortaya çıkmasıyla gözler hemen hükümete çevrildi…

Başbakan Ersan Saner konuyla ilgili olarak Başbakanlık’ta ve İçişleri Bakanlığı’nda hukukçuların konuyu araştırdığını söyledi ve ilgili inşaatla hakkında da “Etik bulmuyorum” açıklamasını yaptı Gündem Kıbrıs’tan Sevgili Çiğdem Aydın’a…

Dün sabah saatlerinde Bakanlar Kurulu’nun toplanacağı bilgisi verildi ve öğleden sonra Sayın Saner bir basın açıklaması yaparak, 31 Ekim 2017 ve 3 Mayıs 2018 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu kararını okudu…

Ve sonrasında Saner, yapmış oldukları araştırmada 3 Mayıs 2018 tarihli kararda arazinin hangi şartlarda ve nasıl kiralandığına dair prosedüre rastlamadıklarını anlattı…

Hukukçular araştırıyor ve arazinin hangi şartlarda ve nasıl kiralandığına dair bir prosedüre rastlamıyor!

Tam bir skandal!

Dörtlü hükümet bu kararı hangi gerekçelerle aldı? Bakanlar Kurulu’ndan hangi prosedüre göre geçirdi açıklanması gerekiyor!

Yoksa hepimizin aklındaki o soru işaretleri dallanıp budaklanmaya devam edecek!

Tabi bir de 2017 yılında Resmî Gazete’de yayınlanmamak üzere bir karar çıkartılıp kamuoyundan bu bilginin gizlendiğini de hatırlatmakta fayda var!

Unutmamak lazım; Dörtlü hükümet üyelerinden sadece HP çıkıp olayla ilgili açıklama yaptı…

Gerisi SUS PUS!

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Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada Sayın Saner, Bakanlar Kurulu’nun Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından söz konusu arazinin kiralanmasına yol açan 3 Mayıs 2018 tarihli kararı iptal ettiklerini kamuoyuna deklare etti.

Sabah çevrecilerin mahkemede ara emri almasının ardından Bakanlar Kurulu’ndan da iptal kararı çıktı…

Hiç yapılmamalıydı… O güzelim ağaçlar katledilmemeliydi… Zaten betona gömülmüş güzelim Girne’ye bu kötülük yapılmamalıydı…

Zararın neresinden dönülse kârdır…

Asıl önemli olan bundan sonra ki süreçte o arazinin ne olacağıdır…

Arazi rehabilite edilmeli ve yeniden yeşillendirilmeli. Gözümüzü Beşparmaklara çevirdiğimizde içimiz açılmalı…

Yeşili korumak zorundayız…

Çocuklarımıza doğamızdan başka emanet edeceğimiz bir mirasımız yok…

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Hem Çevre ve Sivil Toplum Örgütlerine, hem de Bakanlar Kurulu üyelerine gösterdikleri bu çabadan dolayı teşekkür ediyorum…

Hükümeti en çok eleştirenlerden biriyim belki de…

Ama doğruyu da takdir etmek lazım…