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Tecavüz davasında gelişme!

28 Mayıs 2019 Salı 19:50
Tecavüz davasında gelişme!
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Girne’de 2017’nin Ekim ayında 25 yaşındaki B.S. isimli kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Tarık Maart’ı davasında dün DNA uzmanı tanık olarak dinlendi. Başkan Nuvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’dan oluşan heyetin huzurunda görüşülen duruşmada Türkiye’den gelen DNA uzmanı Z.Ç olayla ilgili incelediği emareler hakkında mahkemeye bilgi verdi. Mahkemeye rapor sunan Z.Ç. olayla ilgili 9 parça incelediğini ifade etti. Z.Ç, Tarık Mart’ın yatağına ait çarşafı incelediğini, çarşafta hem sanığa hem de B.S.’ye ait DNA örnekleri bulunduğunu ifade etti.

Uzman tanık, savunmanın bir sorusu üzerine yatakta başka bir şahsa ait DNA örneği bulunmadığını, sadece sanık ve B.S.’ye ait örnekler bulunduğunu ifade etti. Uzman tanığın dinlenmesinin ardından dava ileri bir tarihe ertelendi.

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Hassan 2019-05-28 20:36:33

Ne güzel insanlar . Allah verdi da acımadı . Garantörden sevgilerle.

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