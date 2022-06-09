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Tecavüz etmekle suçlanıyor!

Cinsel Tecavüz ve Cinsel Saldırı suçlarından tutuklanan zanlı H.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Haziran 2022 Perşembe 14:58
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Tecavüz etmekle suçlanıyor!
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(Kamalı Haber)

Cinsel Tecavüz ve Cinsel Saldırı suçlarından tutuklanan zanlı H.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Güülerler, olguları aktardı.

Polis, zanlının Cinsel Tecavüz ve Cinsel Saldırı suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 07.06.2022 tarihinde meydana gelen Birinci Derece Askeri Yasak bölge meselesinde tutuklu bulunan Hindistan uyruklu M.K.’nın yapmış olduğu şikâyette 04/05.06.2022 tarihinde Alayköy'de aynı yerde sakin H.A ile (E-30 Pakistan İşci) ile birlikte kaldıkları ikametgahta birkaç kere kendi arzusu hilafına aykırı olarak Cinsel Tecavüzde bulunduğuna dair şikayette bulunduğunu anlattı.

Polis, söz konusu ikametgahtan bazı emarelerin alındığını anlattı.

Polis, zanlının mahkeme emri gereğince tutuklanmış olup soruşturma devam ettiğini söyleyip, aleyhinde 1 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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