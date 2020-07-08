Tecavüz iddiası : 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen Cinsel tecavüz ve darp suçlarına methaldar olarak tutuklanan zanlı K.İ teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Songül Aki, zanlı K.İ’nin Cinsel tecavüz ve darp suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Aki, 28 Haziran 2020 tarihinde 02.15’te zanlının ikametgâhında yatak odasında Lefkoşa’da sakin kız arkadaşına darp edip, cinsel tecavüzde bulunduğu yönünde şikâyet olduğunu anlattı.

Polis, zanlının yazılı ifade verdiğini ve ayni gün tutuklandığını belirterek, müşteki ve zanlının doktor kontrolünden geçirildiğini, olay mahallinden emareler alındığını anlattı.

Polis, müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini ve darp, cebir izine rastlanmadığını ancak cinsel saldırı bulgusu olduğunu belirtti.

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, teminata bağlanmasını kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Ramadan Sanıvar, iddiaları reddetti ve sevgili olan çiftin gönüllü olarak ilişkiye girdiğini savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.