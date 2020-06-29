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Tecavüz iddiası

Lefkoşa’da meydana gelen Cinsel tecavüz ve darp suçlarına methaldar olarak tutuklanan zanlı K.İ mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Haziran 2020 Pazartesi 15:01
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Tecavüz iddiası

Lefkoşa’da meydana gelen Cinsel tecavüz ve darp suçlarına methaldar olarak tutuklanan zanlı K.İ mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Songül Aki, zanlı K.İ’nin Cinsel tecavüz ve darp suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Aki, 28 Haziran 2020 tarihinde 02.15’te zanlının ikametgâhında yatak odasında Lefkoşa’da sakin kız arkadaşına darp edip, cinsel tecavüzde bulunduğu yönünde şikâyet olduğunu anlattı.

Polis, zanlının yazılı ifade verdiğini ve ayni gün tutuklandığını belirterek, müşteki ve zanlının doktor kontrolünden geçirildiğini, olay mahallinden emareler alındığını anlattı.

Polis, müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini ve darp, cebir izine rastlanmadığını ancak cinsel saldırı bulgusu olduğunu belirtti.

Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Ramadan Sanıvar, iddiaları reddetti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
TecavüzTutukluluk
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