Tecavüz iddiası ile tutuklanan zanlı gönüllü ifade verdi

Lefkoşa’da birlikte içki içtiği kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Osita Samson Eluagu dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. polise,Tecavüz zanlısı gönüllü ifade verdi
03.06.2019 tarihinde saat 20.00 raddelerinde sakin Osita Samson Eluagu’nun (E-31, Ögrenci, Nijerya) ikametgahın yatak odasında içki içtikleri bir esnada Lefkoşa' da sakin Z. G.’yi cinsel saldırıda bulunup akabinde
cinsel tecavüzde bulunduğunu mahkemeye aktardı.
Osita Samson Eluagu’nun mahkeme emriyle tutuklanmış olup Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildiğini söyleyen polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtti.
Alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyen polis, zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.
KAMALI HABER