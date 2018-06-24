Tecavüz iddiası polis merceğinde

Havadis'ten Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Mürsel Aydın, cinsel tecavüz, zorla alıkoyma ve ciddi darpla suçlamasıyla tutuklanarak dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıçı Cenkay İnan’ın huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Aygün Karagil, Mürsel Aydın’ın E.G. isimli kadınla sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve 20 Haziran 2018 tarihinde eğlenceye gitmek için anlaştıklarını, daha sonra zanlının E.G’yi Lefke’den alarak Lefkoşa’ya gldiklerini anlattı. Yolda zanlı ve E.G’nin bazı marketlerde durarak içki satın aldıklarının tespit edildiğini kaydeden Karagil, içkileri içtikten sonra E.G’nin Mürsel Aydın’a “eğer eğlenceye gitmeyeceksek beni eve bırak” dediğini ancak Aydın’ın, E.G’yi evine bırakmayarak kendi evine götürdüğünü anlattı. Tahkikat memuru Aygün Karagil, zanlı ve mağdurenin ifadelerine dayanarak E.G’nin araçtan inmeyi reddetmesi üzerine Aydın’ın, ona saldırdığını darp edip tecavüz ettiğini belirtti.

3 gün tutuklu kalacak

Tahkikat Memuru Aygün Karagil, olayın hemen ertesi 21 Haziran günü E.G’nin Lefke karakoluna giderek polise şikayetçi olduğunu söyleyerek, 22 Haziran günü zanlı Mürsel Aydın’ın Girne Liman’ından çıkış yapmak üzeryken yakalanarak tutuklandığını belirtti. Karagil, alınacak olan ifadeler olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini vurgulayarak zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk istedi. Yargıç Cenkay İnan zanlının tahkikat maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.