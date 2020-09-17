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Tecavüz iddiasıyla tutuklanan Ağcabay suçunu itiraf etti

Kumyalı'da 16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz, alıkoyma ve cinsel istismar suçlarını işleyen zanlı Turgut Ağcabay tutuklandı

17 Eylül 2020 Perşembe 12:38
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Tecavüz iddiasıyla tutuklanan Ağcabay suçunu itiraf etti

Kumyalı'da 16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz, alıkoyma ve cinsel istismar suçlarını işleyen zanlı Turgut Ağcabay bugün İskele Kaza Mahkemesi'nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Zanlı Turgut Ağcabay Nisan 2020 ile Eylül 2020 tarihleri arasında Kumyalı ile Mehmetçik köyleri arasındaki ovalık alanda, araç içerisinde Kumyalı köyünde, müşteki 13 yaşındaki İ.D.'yi  kandırarak birçok kez tecavüz etti. İ.D.nin 16 yaşından küçük kız çocuğu olması sebebiyle, Turgut Ağcabay’ın cinsel tecavüz, alıkoyma ve cinsel istismar suçlarını işlediği belirtildi. 16.9.2020 tarihinde kızın şikayetçi olması üzerine zanlı aynı gün tutuklandı. Zanlı polis tarafından göz altına alındı. Göz altında ifadesi alınan zanlı Turgut Ağcabay mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verip suçunu itiraf etti ve İskele Kaza Mahkemesine sevk edilerek bu sabah yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mesele ile ilgili olarak alınacak olan ifade ve emarelerin olduğu gibi zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tezkibi yapılacağından dolayı zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde talep etti. Yargıç Tutku Cantaş zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. Zanlı Pazar günü Gazimağusa’da tekrardan mahkemeye çıkarılacak.

KAYNAK : MHA

Son Güncelleme: 17.09.2020 12:42
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