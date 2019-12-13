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Tecavüz olayında yeni iddia!

13 Aralık 2019 Cuma 16:59
Tecavüz olayında yeni iddia!

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana geldiği iddia edilen tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan Çamlıca dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı Hasan Çamlıca’nın cinsel tecavüz ve darp suçlarıyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının Kasım 2019 tarihinde Lefkoşa’da sakin 19 yaşındaki kadının evine yumurta bırakmak bahanesiyle giden zanlının müştekiyle birlikte olmak istediğini ve ev içerisinde kovalamaca yaşandığını anlattı. Polis, zanlının, müştekiyi zorla yatak odasına götürüp, cinsel tecavüzde bulunduğunu belirtti. Polis, olayın 10 Aralık 2019 tarihinde polise yansıdığını söyleyerek, zanlının tespit edilerek, tutuklandığını anlattı. Polis, Ağustos 2019 tarihinde müştekinin, Vadili- Paşaköy anayolunda yürüdüğü esnada, zanlının müştekiyi Lefkoşa’ya götürmek bahanesiyle aracına alıp, Alevkayası’nda ormanlık alana götürüp, arabanın arka koltuğunda cinsel tecavüzde bulunduğunu belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı Hasan Yücelen, tutukluluk talebine itiraz etmedi ve suçlamaların uydurma olduğunu savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

Son Güncelleme: 13.12.2019 17:15
Anahtar Kelimeler:
Tecavüz
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