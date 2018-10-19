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Tecavüz soruşturması sürüyor

Zanlılar 7 gün daha tutuklu kalacak

19 Ekim 2018 Cuma 17:32
Tecavüz soruşturması sürüyor

(Kamalı Haber) - Lapta’da babası ve dayısı tarafından tecavüze uğrayan ve Sosyal Hizmetlerin şikayeti üzerine tutuklanan zanlılar A.Y, ve K.Y, aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Alınan bir günlük tutukluluk süresinin ardından zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu İbrahim Güleç zanlıların “Cinsel tecavüz” suçlarından tutuklandığını anlattı. Olayın Sosyal Hizmetler tarafından 17 Ekim tarihinde polise bildirildiğini kaydeden Güleç, zanlıların 18 Ekim tarihinde Girne Kaza Mahkeme’sine çıkartılarak aleyhlerinde birer gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Güleç, zanlıların tutukluluk süresinde verdiklerini ifadelerin araştırılmaya devam ettiğini kaydetti. Genç kızın, babası tarafından sürekli tacize uğradığını bir akrabasına anlattığını kaydeden Güleç, müştekinin görüştüğü akrabasının ifadesine başvurulması gerektiğine vurgu yaptı. Soruşturmayı yürüten polis çavuşu, müştekinin 2017 yılında benzer şikâyeti olduğunu ancak akrabalarından korktuğu için şikâyetini geri çektiğini kaydetti. Alınan bir günlük tutukluluk süresinde, 12 kişiden ifade alındığını belirten Güleç, en az 20 kişiden daha ifade alınacağını söyledi. Güleç, müştekinin 3 fraklı psikolog tarafından görülmesi gerektiğine dikkati çekti. Zanlıların da Barış Ruh’ta sağlık kontrolünden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Güleç, zanlıların soruşturma amaçlı 7 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekti. Dündar, alınması gereken ifadeler olduğuna değinerek 7 gün daha ek tutukluluk kararı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
TecavüzSoruşturmaLaptaHaberGündemKıbrıs
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Meçhul 2018-10-19 18:13:32

Asın bu itleri

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