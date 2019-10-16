Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Tecavüz suçuyla yargılanan Aydın'ın kararı ertelendi

Suçlu bulunan Mürsel Aydın’ın ceza kararı 28 Ekim’e ertelendi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:52
Tecavüz suçuyla yargılanan Aydın'ın kararı ertelendi

Lefkoşa’da tecavüz suçlamasıyla yargılanan ve suçlu bulunan Mürsel Aydın’ın ceza kararı 28 Ekim’e ertelendi.

Sosyal medya üzerinden tanıştığı 20 ile 19 yaşlarındaki 4 üniversiteli kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle 22 Haziran 2018 tarihinden beridir tutuklu bulunan ve Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması süren sanık Mürsel Aydın duruşma sonrası polis aracına bindirilirken elinde kelepçe ile firar etmiş ve birkaç saat içinde yakalanmıştı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın dünkü oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Aliye Özçınar ve avukatı Enver Öztürk hazır bulundu. Savcı Özçınar, sanığın benzer 3 davası daha olduğunu ve firardan da aleyhine dosya hazırlandığını belirtmişti.

Sanığın avukatı Öztürk, kararı değerlendirmek için bir süre daha talep etti. Heyet, davayı 28 Ekim’e erteledi.

(Kamalı Haber

banner22
Anahtar Kelimeler:
TecavüzKararErtelemeHaberGündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benter: Kapalı Maraş diye isimlendirilen bölge 500 yıldır vakıflara aittir
Benter: Kapalı Maraş diye isimlendirilen bölge 500 yıldır vakıflara aittir
Oğuz, Türkiye’den Gübretaş Genel Müdürü Yumaklı ve beraberindeki heyeti kabul etti
Oğuz, Türkiye’den Gübretaş Genel Müdürü Yumaklı ve beraberindeki heyeti kabul etti
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim