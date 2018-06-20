Tecavüz zanlısı kefaletle serbest

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Dikmen’de 2017 yılında suç ortağı İlkay Tosun ile birlikte S.K., isimli kadına tecavüz ederek Güney Kıbrıs’a kaçan zanlı Hasan İşlek dün sabah saatlerinde ülkeye giriş yaparken yakalandı. Dün tutuklanan İşlek aleyhindeki soruşturmanın tamamlanmasının ardından, teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının birçok sabıkası olduğuna vurgu yaptı. İşlek’in KKTC vatandaşı olduğuna dikkati çeken polis zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlını yasaklayarak, 15 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı birer kefilin imza edeceği 150’şer bin TL’lik kefalet senedi ve 300 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.
1 YOL SONRA ne demek ? yıl deycekdiniz herhalde