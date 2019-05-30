Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...

Tecavüz zanlısı mahkemede söz aldı!

30 Mayıs 2019 Perşembe 22:40
Tecavüz zanlısı mahkemede söz aldı!
banner44

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde B.S. isimli 25 yaşındaki kadına tecavüz ettiği öne sürülen Tarık Mart davanın dünkü oturumunda tanık kürsüne çıktı. Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’dan oluşan heyetin baktığı davada Kıdemli Savcı Erdinç Akyener, sanık ve avukatı Ünsal İlhan hazır bulundu.

Mahkemede konuşan Sanık Mart, olay günü Z.Y.nin kendisini telefonla arayarak, B.S.ile villasına geldiklerini söylediğini, kendisinin o esnada eğlence mekânında olduğunu, eve geldiğinde B.S. ile Z.Y’nin oldukça içkili olduğunu, bir süre onlarla oturduğunu, daha sonra B.S.nin elbiseleriyle havuza girdiğini söyledi. Mart, B.S.’nin havuzdan çıktıktan sonra Z.Y. ile üst kata çıktıklarını kendisinin kanepede uyuduğunu belirtti. Mart, B.S.’ye asla tecavüz etmediğini, eğer tecavüz olmuşsa bunu Z.Y’nin yaptığını ifade etti. Sanık Mart, “ Ya bana komplo kurdular ya da Z.Y, B.S.’ye tecavüz etti, Ben kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.

Sanık Mart’ın ardından savunmanın tanığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi DNA Laboratuvarı Sorumlusu Eldem Albayrak ifade verdi. Albayrak, olayla ilgili incelenen kanıtlarla ilgili raporda eksiklik olduğunu söyledi. Tecavüz vakalarında erkek şahsı belirlemek için mutlaka y koromozonu analizi yapılması gerektiğini, raporda bu incelemenin yapıldığını ancak sonucun ne olduğunun belirtilmediğini söyledi. Albayrak, sanık Mart’a ait yatağın sadece bir kısmının incelendiğini, diğer kısımlarının da incelenmesi gerektiğini ifade eden tanık, böylelikle söz konusu yatakta başka erkek şahsa DNA varsa tespit edilmiş olacağını ancak bunun yapılmadığını ifade etti.

Davanın savcısı Erdinç Akyener, tanığın taraflı bir tanık olduğunu ifade etti. Savcı, tanığın bilirkişi olmadığını ve uzman olarak imza atma yetkisinin olmadığını ifade etti. Savcı, sanığa ait yatakta B.S.’ye ait kan ve sanığa ait meni örneği bulunduğunu, üçüncü bir şahıs olsaydı ona ait DNA örnekleri bulunacağını ancak bulunmadığını ifade etti.

Tanık ise yatağın tümümün değil bir kısmının incelendiğini ifade ederek, üçüncü bir DNA olup olmayacağına dair kesin kanının böyle oluşacağını ifade etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan’dan kamuda ikinci iş açıklaması
Başbakan’dan kamuda ikinci iş açıklaması
Cep telefonlarının iki tarafta çalışabilmesine yönelik süreç başladı
Cep telefonlarının iki tarafta çalışabilmesine yönelik süreç başladı
Terfi eden yargıçlar bugün yemin ederek görevlerine başlayacak
Terfi eden yargıçlar bugün yemin ederek görevlerine başlayacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim