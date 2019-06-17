Tecavüz zanlısı teminata bağlandı!

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Girne’de evden kaçan 14 yaşındaki kız çocuğunu evine götürüp cinsel tecavüzde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki T.Y hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlının yaşının 17 olmasından dolayı duruşma kapalı olarak gerçekleştirildi.

Mahkemenin zanlıyı iki kefilin 40’ar bin TL kefalet senedi imzalanması şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere teminat ile serbest bıraktığı öğrenildi. Evden kaçan kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan zanlının hakkındaki suçlama cinsel tecavüze dönüşmüştü. Evden kaçan kızın bulunup, ifadesinde zanlının kendisi ile Cinsel ilişkiye girdiğini iddia etmesi üzerine zanlı tecavüz suçundan mahkemeye çıkarılarak hakkında ek süre alınmıştı.