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Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da birlikte içki içtiği kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Osita Samson Eluagu, dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Haziran 2019 Salı 15:05
Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak!

 

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis çavuşu Cemil Özakalın, olguları aktardı. Polis,  

03.06.2019 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Küçük Kaymaklı adresinde sakin Osita Samson Eluagu’nun  (E-31, Ögrenci, Nijerya) ikametgahın yatak odasında içki içtikleri bir esnada Lefkoşa' da sakin Z. G.’yi sol eli ile ağız kısmına bastırıp darp edip cinsel saldırıda bulunup akabinde cinsel tecavüzde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Osita Samson Eluagu’nun mahkeme emriyle tutuklanmış olup Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildiğini söyleyen polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtti. Tahkikatın tamamlandığını söyleyen polis,  zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere tutuklu kalmasına emir verdi. 




 

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Anahtar Kelimeler:
Tecavüz
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