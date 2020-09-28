Tecavüz zanlısı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

İskele - Kumyalı’da 13 yaşındaki küçük kızla defalarca cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklanan 29 yaşındaki zanlı Turgut Ağcabay, hakkındaki tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

“16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “16 yaşındaki küçük çocuğu alıkoyma” ve “16 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar” suçlamaları ile hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanması nedeni ile zanlı Ağcabay, davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

POLİS SORUŞTURMASINI TAMAMLADI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Osman Gökalp mahkemede verdiği ifadesinde, mesele ile ilgili olguları mahkemeye aktardı.

Gökalp, zanlı Turgut Ağcabay’ın, 2020 yılı Nisan ile Eylül ayları içerisinde Kumyalı’da ve Kumyalı ile Mehmetçik köyleri arasında bulunan ovalık alanda kendisine ait araç içerisinde 13 yaşındaki kız çocuğuyla, yasa gereği 16 yaşından küçük bir bireyin rıza verme ihtimali olmadığından dolayı rızası hilafına birçok kez cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı.

Olayın polise 16 Eylül 2020 tarihinde bildirildiğini belirten Gökalp, zanlının ayni gün Kumyalı’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlının gönüllü ifade vererek işlediği suçları itiraf ettiğini açıklayan Gökalp, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının davaları görüşülünceye dek 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

KIBRIS POSTASI / NADİRE BAHADİ