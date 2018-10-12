HaberKıbrıs'ın haberime göre, Ahmet Burhan Ayan’ın 2015 ve 2017 yıllarında ciddi suçlara karıştığı ve sürekli şekilde mahkeme tarafından teminatla serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Mağusa’da baş harfleri H.Ç olan kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Ayan, 2015 ve 2017 yıllarında cinsel tacizden tutuklandığı ayrıca kanlı kavgalara da karıştığı ifade edildi. Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgiye göre 2015 yılında 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza tecavüz ederek hamile bırakan Ayan’ın bu ilk suçu değil.
Tecavüz zanlısının ilk suçu değil
Mağusa'da sabahın erken saatlerinde meydana gelen cinsel tecavüz olayının zanlısı Ahmet Burhan Ayan tanıdık çıktı.
12 Ekim 2018 Cuma 15:32
hadım ediniz artık bunu
E kaç defa .
Bu kadar cok suc dosyasi kabarik olan bir sahis nasil oluyor da aramizda dolasmaktadir. Cunku verdiginiz cezalar hafif ve caydirici degildir.
karpazayollayın bu 4 ayaklı hayvanı orda yaşasın eşeklerinan he yatsın kucak kucağa.
Kadın örgütleri görev başına.
Bu piç oğlu piç TC kökenli olsaydı;buradaki yorumlar nasıl olacaktı?açıkcası düşündürücü..
Ulan bu kahpe evladı tr li olsaydı.. fellah görünümlü kibrislilar nasil da it gibi saldiracaklardi ama bu piç kıbrıslı diye sesleri kesilir.. tuu sizin serefinize namussuz tecavüzculer