Tecavüz zanlısının ilk suçu değil

HaberKıbrıs'ın haberime göre, Ahmet Burhan Ayan’ın 2015 ve 2017 yıllarında ciddi suçlara karıştığı ve sürekli şekilde mahkeme tarafından teminatla serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Mağusa’da baş harfleri H.Ç olan kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Ayan, 2015 ve 2017 yıllarında cinsel tacizden tutuklandığı ayrıca kanlı kavgalara da karıştığı ifade edildi. Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgiye göre 2015 yılında 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza tecavüz ederek hamile bırakan Ayan’ın bu ilk suçu değil.