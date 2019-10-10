Tecavüzcü Aydın’ın cezası 16 Ekim’de açıklanacak

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Lefkoşa’da tecavüz suçlamasıyla yargılanan ve suçlamaları kabul etmeyen Mürsel Aydın, suçlu bulundu.

Sosyal medya üzerinden tanıştığı 20 ile 19 yaşlarındaki 4 üniversiteli kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle 22 Haziran 2018 tarihinden beridir tutuklu bulunan ve Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması süren sanık Mürsel Aydın duruşma sonrası polis aracına bindirilirken elinde kelepçe ile firar etmiş ve birkaç saat içinde yakalanmıştı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Aliye Özçınar ve avukatı Enver Öztürk hazır bulundu. Dava kararını okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, yaklaşık bir saat okuduğu kararda tüm olgular ışığında sanığı suçlu bulup, +mahkûm ettiklerini açıkladı.

Savcı Özçınar, sanığın benzer 3 davası daha olduğunu ve firardan da aleyhine dosya hazırlandığını belirtti. Sanığın avukatı Öztürk, kararı değerlendirmek için davanın ertelenmesini talep etti. Başkan Fadıl Aksun, davayı 16 Ekim’e erteledi.