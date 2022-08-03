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Tecavüzcü babanın 30 yıl hapis kararı onandı

03 Ağustos 2022 Çarşamba 14:27
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Tecavüzcü babanın 30 yıl hapis kararı onandı
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Alayköy’de 15 yaşından 17 yaşına kadar öz kızına iki yıl boyunca tecavüz etmekten suçlu bulunan H.D’nin, 30 yıl hapis cezası aldı hapis cezası kararı onandı.

H.D’nin mahkûmiyetin cezanın alenen fahiş olduğuna ilişkin istinafı reddedildi.

Şubat 2016 ile 6 Ekim 2018 tarihleri arasında sonradan KKTC vatandaşı olan zanlı H.D’nin özkızını, Alayköy’deki boş arazi ve ikametgahının yatak odasında birçok kez cinsel taciz ve cinsel tecavüz etmişti.

Kız çocuğu telefonuna taciz anlarında kaydettiği ses kayıtları da emare alınmıştı.

Son Güncelleme: 03.08.2022 14:32
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