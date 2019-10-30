Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Google artık onları daha iyi anlayacak!
Google artık onları daha iyi...
Prostat kanserine Türk freni
Prostat kanserine Türk freni
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri

Tecavüzcünün babası polislere tehdit savurdu!

30 Ekim 2019 Çarşamba 16:22
Tecavüzcünün babası polislere tehdit savurdu!

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında tecavüz suçundan mahkum olup 13 yıl hapis cezası alan Mürsel Aydın’ın babası ve kardeşi polisleri tehdit etmeye başladı.

YARGIDAN KAÇTILAR

Tanıklara baskı uygulayıp yalan beyanda bulunmasını sağlamaya çalışan baba Faruk Aydın ile kardeş Bünyamin Aydın yargılanmaktan kaçarak Türkiye'ye gitti.  

Baba Faruk Aydın'ın soruşturma polislerine telefonla ulaşarak tehditler savurduğu, oğlu Mürsel Aydın’ı, Türk siyasileri ile görüşüp  Türkiye’ye aldıracağını ve polislerin çocuklarına zarar vereceğini söylediği kaydedildi.

TUTUKLANMA EMRİ ÇIKARTILDI

Baba Faruk Aydın ve kardeş Bünyamin Aydın ülkeye girmeleri durumunda tutuklanacaklar

banner22
Son Güncelleme: 30.10.2019 17:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gibri 2019-10-30 17:24:29

1974 te kurtuldugumuzu zannettiydik , daha kötüleri varmış , gelen gideni aratır.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Sahte vekaletname davasında 'tutuksuz yargılanma' talebi
Sahte vekaletname davasında 'tutuksuz yargılanma' talebi
Gökyüzü öksüz kaldı!
Gökyüzü öksüz kaldı!
Sahtekarlıktan aranan zanlı teslim oldu!
Sahtekarlıktan aranan zanlı teslim oldu!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim