Tecavüzcünün babası polislere tehdit savurdu!

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında tecavüz suçundan mahkum olup 13 yıl hapis cezası alan Mürsel Aydın’ın babası ve kardeşi polisleri tehdit etmeye başladı.
YARGIDAN KAÇTILAR
Tanıklara baskı uygulayıp yalan beyanda bulunmasını sağlamaya çalışan baba Faruk Aydın ile kardeş Bünyamin Aydın yargılanmaktan kaçarak Türkiye'ye gitti.
Baba Faruk Aydın'ın soruşturma polislerine telefonla ulaşarak tehditler savurduğu, oğlu Mürsel Aydın’ı, Türk siyasileri ile görüşüp Türkiye’ye aldıracağını ve polislerin çocuklarına zarar vereceğini söylediği kaydedildi.
TUTUKLANMA EMRİ ÇIKARTILDI
Baba Faruk Aydın ve kardeş Bünyamin Aydın ülkeye girmeleri durumunda tutuklanacaklar
Son Güncelleme: 30.10.2019 17:20
1974 te kurtuldugumuzu zannettiydik , daha kötüleri varmış , gelen gideni aratır.