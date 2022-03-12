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Tecavüzden aranan erkek hemşire tutuklandı

İskele’ye bağlı Sınırüstü köyündeki Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde bakım gören 38 yaşındaki engelli kadına birçok kez cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 55 yaşındaki hemşire A.C., dün mahkemeye çıkarıldı.

12 Mart 2022 Cumartesi 18:20
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Tecavüzden aranan erkek hemşire tutuklandı
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İskele’ye bağlı Sınırüstü köyündeki Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde bakım gören 38 yaşındaki engelli kadına birçok kez cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 55 yaşındaki hemşire A.C., dün mahkemeye çıkarıldı.

Kıbrıs Gazetesi’nin haberine göre, görev yaptığı yaşlı bakımevindeki engelli kadına birçok kez cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 55 yaşındaki erkek hemşire A.C., dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve soruşturma amaçlı olarak aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede, 38 yaşındaki engelli kadının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle götürüldüğü doktor tarafından tespit edilen cinsel istismar sonrası ifadesi alınan kadının “nişanlanacağız” diyerek hemşire A.C.’nin kendisiyle birçok kez ilişkiye girdiğini söylediği belirtildi.

Meseleyi soruşturan polis, günlerdir aranan ve hakkında derdest emri çıkarılan A.C.’yi dün, İskele’de mahkemeye çıkardı.

Polis meseleyle ilgili olguları özetledikten sonra, ciddi suçla ilgili gerekli araştırma için, mahkemeden süre istedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç, tahkikatın selameti için, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına izin ve emir verdi. 

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

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