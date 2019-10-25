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Tecavüzden yargılanan kişi serbest bırakıldı

25 Ekim 2019 Cuma 18:10
Tecavüzden yargılanan kişi serbest bırakıldı

2020-2018 yılları arasında 17 yaşındaki yeğenine 9 yaşından beri tecavüz etmekle suçlanan A.Y ve öz kızı olan genç kıza 2016 yılından beri tecavüz ettiği gerekçesi ile yargılanan K.Y hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Genç kızın şikayeti üzerine tutuklanan ve soruşturmanın ardından 2 Kasım 2018 tarihinde tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen sanıklar Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Savcı Mustafa Atakara, şikayetçi kızın ülkeden gittiğini, polisin kendisine ulaşamadığını belirtti.

Mahkeme,  davanın şikayetçisinin yurt dışına olması nedeniyle takipsizlik kararı verdi.

Genç kızın ülkede olmayışı, mahkemede şahadet veremeyişi nedeniyle sanıklar dava hakkında verilen takipsizlik nedeniyle serbest kaldı.

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