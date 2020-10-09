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Tecavüze 20 yıl hapis

Lapta’da ikamet eden 72 yaşındaki İngiliz uyruklu B.B.’ye tecavüz eden, ayrıca soygun suçu da işleyen İsmet Şahin hakkındaki karar verildi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi’den oluşan heyetin huzurunda yargılanan sanık 20 yıl hapse mahkum edildi.

09 Ekim 2020 Cuma 21:47
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Tecavüze 20 yıl hapis

Lapta’da ikamet eden 72 yaşındaki İngiliz uyruklu B.B.’ye tecavüz eden, ayrıca soygun suçu da işleyen İsmet Şahin hakkındaki karar verildi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi’den oluşan heyetin huzurunda yargılanan sanık 20 yıl hapse mahkum edildi.

Sanık hakkındaki kararı okuyan Başkan Cemaller, sanığın cinsel tecavüz, soygun, darp suçlarından yargılandığını belirterek, tecavüz ve soygun suçlarının ceza yasasında ömür boyu hapis öngördüğünü ifade etti. Cemaller, Lapta’da meydana gelen olayda sanığın 72 yaşındaki engelli ve tekerlekli sandalyede olan yaşlı kadını önce darp ettiğini, yüzüne tokat atıp, 300 TL nakit para ile bankamatik kartını ve şifresinin aldığını, ardından ellerini bağlayıp, tecavüz ettiğini belirtti.

Başkan Cemaller, müşteki kadının doktor kontrolünden geçirildiğinde tecavüz ve darp bulgularına rastlanıldığını ifade etti. Başkan Cemaller, olayın oluş şeklinde bakıldığında suçun vahim ve insanlık dışı bir suç olduğunu belirtti. Cemaller, sanığın dilimizi dahi bilmeyen yaşlı kadının tehdit ettiğini, darp ederek parasını da çaldığını belirtti.

Soygun suçlarının can ve mal güvenliğini tehdit eden suçlar olduğunu kaydeden Cemaller, bunun yanı sıra cinsel tecavüz suçunun da toplumda infiale neden olan, kişinin vücut bütünlüğüne karşı işlenen en ağır işlenen suçlardan biri olduğunu ifade etti. Cemaller, vicdansızca bu suçları işleyen sanığa hoşgörü ile yaklaşmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Sanığın geçmişte birçok suçtan sabıkları olduğunu ancak ceza takdirinde sadece 2010 yılından itibaren işlenen suçların dikkate alındığını ifade eden Cemaller, 2010’da bir, 2011’de 3 sabıkası olduğunu, en son 2012 yılında soygun suçundan 9 yıl hapse mahkum edildiğini ancak şartlı tahliye ile serbest kaldığını ve 3 Mart 2019 tarihinde tecavüz ve soygun suçunu işlediğini belirtti.

Başkan Cemaller, sanığın toplumdan uzak tutuklaması gerektiğine değinip, 20 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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