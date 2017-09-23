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"Tecavüze uğradım"

İki gündür kayıp olan ve dün Gazimağusa’da bulunan 13 yaşındaki kız cinsel istismara maruz kaldığını öne sürdü

23 Eylül 2017 Cumartesi 08:58
"Tecavüze uğradım"

Girne - Karaoğlanoğlu bölgesinde kaldığı yerden kaçıp kayıplara karışan 13 yaşındaki alman uyruklu K.G isimli genç kız dün Gazimağusa’da bulundu.

Önceki gün kayıp olduğu bildirilen ve dün öğlen saatlerinde bulunan kızın psikolojik sorunları olduğu, hava değişimi için psikoloğu ile birlikte KKTC’ye geldiği öğrenildi. Psikoloğuyla birlikte kalan genç kızın haber vermeden evden ayrılması üzerine harekete geçen polis, kızı bulduktan sonra ifadesini aldı.

Kızın ifadesinde cinsel istismara maruz kaldığını söylediği, polisin bu yönde soruşturma yaptığı öğrenildi.

Star Kıbrıs

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