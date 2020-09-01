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Tecavüzle suçlanan öğretmen yeniden mahkemede

Ülkede infiale neden olan Lise öğrencisi kızla ilişkiye giren disiplin mahkemesi sonrası öğretmenlikten atılmasının ardından tecavüz suçlaması ile tutuklanan Lise Öğretmeni H. G. bugün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı G.’ye söz konusu kız çocuğu ile ilişkiye girmesi için evini açtığı iddia edilen C. G. ve İ. A., ifadeleri alınarak, serbest bırakıldı.

01 Eylül 2020 Salı 14:57
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Tecavüzle suçlanan öğretmen yeniden mahkemede

Ülkede infiale neden olan Lise öğrencisi kızla ilişkiye giren disiplin mahkemesi sonrası öğretmenlikten atılmasının ardından tecavüz suçlaması ile tutuklanan Lise Öğretmeni H. G. bugün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı G.’ye söz konusu kız çocuğu ile ilişkiye girmesi için evini açtığı iddia edilen C. G. ve İ. A., ifadeleri alınarak, serbest bırakıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, 25 Şubat 2020 tarihinde E.S’nin (K-17) Lefkoşa Adli Şube’ye gelip, öğrenci olduğu ve ayni okulda beden eğitimi olan zanlı H. G. ile gönül ilişkisi yaşadığını, cinsel ilişkiye girdiğini, çıplak fotoğraflarını çekip gönderdiğini ve zanlının da Whatsapp’tan başkasına gönderdiğini belirtip, ifade vererek şikâyetçi olduğunu belirtti. Polis tarafından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı trafından soruşturma başlatıldığını, bu soruşturma neticesinde Savcılığın zanlı aleyhinde, Fasıl 154 Ceza Yasası’nda yer alan “Koruma ve bakım sorumluluğu altında olan kişilere cinsel tecavüz” suçuyla soruşturma başlatılmasını istediğini mahkemeye aktardı. Polis, E.S’nin 28.08.2020 tarihinde yeniden ifadeye çağrıldığını ve 2019 Ekim, Kasım ve Aralık aylarında çeşitli ikametgâhlarda zanlının, kendisine cinsel tecavüzde bulunduğunu beyan ettiğini belirtti. Polis, zanlı H. G.’nin 28.08.2020 tarihinde tutuklandığını söyledi. Polis, E.S’nin ifadesinde zanlı H. G.’nin kendisini okul saatinde üç ayrı eve götürdüğü ve cinsel tecavüzde bulunduğunu belirttiğini söyledi. Polis, üç ayrı evde arama yapıldığını ve E.S.’nin ifadesinde tarif ettiği evlerle tarifinin örtüştüğünü belirtti. Polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatları Altan Erdağ, Sonay Kande ve Kıvanç Manyera, tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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