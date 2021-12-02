Tecavüzü kayda almışlar!

Mağusa’da 27 Kasım 2021 tarihinde 16 yaşındaki kızı konsere ve bara götürerek içki içip sarhoş olmasını sağladıktan sonra tecavüz ettikleri ve tecavüz anını da telefonla videoya kaydettikleri iddiası ile tutuklanan zanlı F. A, A. Z. K. ve M. P. hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

“Cinsel tecavüz” ve “Özel hayatın gizliliğini ihlal etme” suçlamaları ile tutuklu bulunan zanlılar, haklarındaki tutukluluk süresinin sona ermesinin ardından bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkemede polis yaşanan tecavüz olayı soruşturması ile ilgili detaylar aktardı.

Polis soruşturmasında cep telefonlarında yapılan incelemelerde A.Z.K’a ait cep telefonun çöp kutusu klasöründe tecavüz anının kayda alınıp silindiği tespit edilen 5 video bulundu.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında tüm zanlılara ait DNA ve kan örneklerini temin ederek incelemeye gönderdi.

Ayrıca yürütülen soruşturmada zanlı Kılıç’ın tecavüzün ardından yaşanan olayı anlattığı iş arkadaşı da polis tarafından sorgulandı.

Tecavüz zanlısı 3 şahsında tutukluluk süreleri 7 gün daha uzatıldı.

Haberin detayları: https://www.kibrispostasi.com/c57-Adli_Haberler/n402355-hem-tecavuz-ettiler-hem-de-video-cektiler