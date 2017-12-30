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Tecavüzün suç ortağı zanlısı teslim oldu!

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Dikmen’de S.K., isimli kadının tecavüze uğradığı olayın suç ortağı, İlkay Tosun, önceki gün KKTC’ye dönerek polise teslim oldu...

30 Aralık 2017 Cumartesi 10:48
Tecavüzün suç ortağı zanlısı teslim oldu!
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Havadis gazetesinde yer alan Devrim Demir'in haberine göre; Dikmen’de S.K., isimli kadının tecavüze uğradığı sırada üstündeki kıyafetleri çıkaran ve olayın hemen ardından ülkeden çıkış yapan İlkay Tosun olayın üzerinden 5 ay geçtikten sonra önceki gün Lokmacı Kara Giriş Kapısı’na gelerek polise teslim oldu.

S.K.’ye tecavüz ettiği iddia edilen kişinin adada olmaması nedeniyle soruşturma devam ederken, Tosun’un aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Tosun, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 15 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 2 kefilin imza edeceği 150’şer bin TL’lik kefalet ve 300 bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

Doktor raporunda bulgu yapıldı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Boğaz Karakolu’nda görevli polis memuru Sami Güneş, İlkay Tosun’un “Cinsel tecavüz”, “Ciddi darp” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Sami Güneş, olayın Temmuz ayında Dikmen’de yaşandığını zanlının ise olayın hemen ardından yasal yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve önceki gün yeniden ülkeye giriş yaparak polise teslim olduğunu söyledi.

Olayla bağlantılı bir kişinin Güney Kıbrıs’ta olduğunu belirten Güneş, Türkiye’den gelen doktor raporunda ilişki bulgusuna rastlandığını belirtti.

Soruşturmanın kısmen tamamlandığını kaydeden Güneş, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

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