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TED Kolejinden Cemaliye Polatcan Dünya Birincisi Oldu

Milyonları geride bıraktı dünya birincisi oldu

25 Ekim 2022 Salı 18:34
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TED Kolejinden Cemaliye Polatcan Dünya Birincisi Oldu



TED Kuzey Kıbrıs Koleji 10 A Level sınıfı öğrencilerinden Cemaliye Polatcan, yurtdışı eğitim olanaklarından yararlanmak isteyen öğrencilerin katıldığı, GCSE Türkçe sınavları çerçevesinde yapılan sınavda dünya birincisi oldu.

Cemaliye Polatcan dünya genelinde yüzden fazla ülkede uygulanan ve milyonlarca öğrencinin katıldığı GCSE Türkçe sınavında İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye makale tercümesi ve  İngilizce-Türkçe kelime bilgisi ile diğer öğrencilerin önüne geçmeyi başararak en yüksek notu aldı.

Akademik yetkinliğin kanıtı olarak kabul edilen GCSE Türkçe aldığı puanla öğrencilerin önüne geçmeyi başaran 15 yaşındaki Cemaliye Polatcan, dünya çapında en çok tanınan ve kabul gören sertifikasını, 25 Aralık 2022 tarihinde Pearson-Edexcel tarafından Güney Kıbrıs’ta düzenlenecek “Outstanding Pearson Learner Awards” töreninde alacak.

Anahtar Kelimeler:
TED KolejiCemaliye Polatcan
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