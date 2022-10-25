TED Kolejinden Cemaliye Polatcan Dünya Birincisi Oldu

TED Kuzey Kıbrıs Koleji 10 A Level sınıfı öğrencilerinden Cemaliye Polatcan, yurtdışı eğitim olanaklarından yararlanmak isteyen öğrencilerin katıldığı, GCSE Türkçe sınavları çerçevesinde yapılan sınavda dünya birincisi oldu.

Cemaliye Polatcan dünya genelinde yüzden fazla ülkede uygulanan ve milyonlarca öğrencinin katıldığı GCSE Türkçe sınavında İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye makale tercümesi ve İngilizce-Türkçe kelime bilgisi ile diğer öğrencilerin önüne geçmeyi başararak en yüksek notu aldı.

Akademik yetkinliğin kanıtı olarak kabul edilen GCSE Türkçe aldığı puanla öğrencilerin önüne geçmeyi başaran 15 yaşındaki Cemaliye Polatcan, dünya çapında en çok tanınan ve kabul gören sertifikasını, 25 Aralık 2022 tarihinde Pearson-Edexcel tarafından Güney Kıbrıs’ta düzenlenecek “Outstanding Pearson Learner Awards” töreninde alacak.