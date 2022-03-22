Tedarikçi firmalar zam istiyor

ÖZEL HABER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bugün itibari ile 8 bin ton akaryakıt getirildi.

İki gemiden indirilen 8 bin tonluk akaryakıt tedarikçilere teslim edilmesine rağmen sabah saatlerinde tedarikçi firmaların önünde akşama kadar bekleyen benzin istasyonu sahiplerine akaryakıt verilmedi.

Akşam üzeri hükümet ve tedarikçi firma arasında yapılan görüşme neticesinde tedarikçi firmalar, kapı önünde bekleyen yaklaşık 30 tankere tanker başı 2 bin litre sınırlı akaryakıt vermeyi önerdi.

Gündem Kıbrıs’a konuşan istasyon sahipleri 2 bin litrelik akaryakıtın 1 saatte tükeneceğini Bafra’dan Lefkoşa’ya bir tankerin gelişinin 1500 TL’ye mal olduğunu söyleyerek isyan etti.

Akaryakıt istasyon sahipleri "Benzincileri hedef gösteriyorlar olmayan ürünün nesini satalım, 8 bin ton yakıt getirdiler, bize sadece 50 araçlık akaryakıt vermeyi teklif ediyorlar. Tedarikçi firmalar ile hükümet arasında ezilen halk ve biz oluyoruz” dedi.

Öte yandan bu gece akaryakıta yaklaşık 2 TL’lik zam yapılması bekleniyor.

Tedarikçi firmalar mevcut akaryakıt fiyatlarının kendilerini kurtarmadığını zam yapılmaması halinde benzin istasyonlarına sınırlı akaryakıt verebileceklerini belirtiyor.

Hükümetin tavrının ne olacağı ise merak konusu….