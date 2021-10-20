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Tedarikçiler Bakan ile görüşüyor

Akaryakıt tedarikçilerinin eylemi sonrasında sorunun çözümü için Maliye Bakanlığı’nda bir araya gelindi...

20 Ekim 2021 Çarşamba 16:32
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Tedarikçiler Bakan ile görüşüyor
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Akaryakıt tedarikçilerinin zarar ettikleri gerekçesiyle akaryakıt istasyonlarına yeni akaryakıt vermeme kararı ülkede kaosa neden oldu, istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluştu

Elde edilen bilgiye göre tedarikçiler Maliye Bakanlığı’nda toplantıya davet edildi ve görüşmeler yapılıyor.

Salı gününden Salı gününe akaryakıt fiyatlarının değerlendirildiği, ancak dolardaki sürekli artış ve son olarak da petrolün borsa fiyatındaki artışın yarattığı etki ile Salı günün bekleyemeyecek olan tedarikçiler zam talep etti ancak hükümet Salı gününün beklenilmesini istedi. Bunun üzerine tedarikçiler eyleme başladı.

Tarafların şu anda Maliye Bakanlığı’nda bir araya geldiği ve sorunun çözümü için çalışma yapıldığı kaydedildi.

Elde edilen bilgilere göre Fiyat İstikrar Fonu’nda kalan son miktar ile Salı gününe kadar bir ayarlama yaparak tedarikçilerin zararının minimuma çekilmesi öngörülüyor…

Kaynak : Ses Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
KKTCPetrolKriz
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